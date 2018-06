Krunic wint ten koste van Flipkens WTA-toernooi van Rosmalen

De nummer 55 van de wereld was de ongeplaatste Belgische in drie sets de baas: 6-7 (0), 7-5 en 6-1. De partij duurde ruim twee uur.

Voor Krunic is het de tweede WTA-zege uit haar loopbaan. Ze was eerder in 2017 de sterkste op het toernooi in het Kroatische Bol.

Beide vrouwen gingen in de eerste set gelijk op, maar in de tiebreak bleek Krunic danig van slag. Ze wist geen punt te pakken en moest de set aan Flipkens laten.

Toernooiwinst

In het tweede bedrijf had Flipkens de overhand en ze leek de partij ook te beslissen. De Belgische mocht op 5-4 voor toernooiwinst serveren, maar leverde haar service in op love.

Die klap kwam de Belgische niet meer te boven. Krunic won de set met 7-5 en liep in de beslissende set uit naar een ruime voorsprong. De Servische sloeg op haar eerste matchpoint direct toe.

Het was voor Flipkens haar tweede verloren finale in Rosmalen. Zaterdag verloor ze met Kiki Bertens, die ze in de tweede ronde van het enkelspel uitschakelde, de finale van het dubbelspel nadat ze met een lichte blessure moest opgeven.