Gasquet troeft landgenoot Chardy af en wint toernooi in Rosmalen

De krachtmeting op het Brabantse gras tussen Gasquet en Chardy duurde iets langer dan anderhalf uur: 6-3 en 7-6 (5). Gasquet maakte vooral een stuk minder fouten dan zijn opponent en trok daardoor aan het langste eind.

Voor de als tweede geplaatste Fransman, die zich de laatste twee jaar afmeldde voor Rosmalen, is het zijn eerste toernooizege sinds 2016. De huidige nummer 30 van de wereld won twee jaar geleden de hardcourttoernooien van Montpellier en Antwerpen.

De 31-jarige Chardy heeft slechts één ATP-titel op zijn palmares staan. In 2009 won de nummer 72 van de wereld het graveltoernooi in Stuttgart.

Gasquet

Eerder dit jaar was Chardy al voor het eerst in zijn loopbaan te sterk voor Gasquet, maar in hun zesde onderlinge ontmoeting had hij een stuk meer moeite met zijn landgenoot.

Na snelle games in de beginfase was het Gasquet die zijn eerste breakkans als eerste benutte. Chardy brak direct terug, maar tegen een volgende break kon hij niets meer terugdoen.

In de tweede set kreeg de 31-jarige Chardy op 5-4 liefst twee setpunten, maar Gasquet vocht zich knap terug en sleepte er een tiebreak uit. De halvefinalist op Wimbledon van 2007 en 2015 maakte daarin iets minder fouten en trok daardoor de wedstrijd naar zich toe.

Krunic

Bij de vrouwen trok Krunic aan het langste eind. De als zevende geplaatste Servische was in drie sets te sterk voor de Belgische Kirsten Flipkens: 6-7 (0), 7-5 en 6-1. De partij duurde ruim twee uur.

Voor Krunic is het de tweede WTA-zege uit haar loopbaan. Ze was eerder in 2017 de sterkste op het toernooi in het Kroatische Bol.

In de eerste set ging de stand gelijk op, maar in de tiebreak bleek Krunic danig van slag. Ze wist geen punt te pakken en moest de set aan Flipkens laten.

Toernooiwinst

In het tweede bedrijf had Flipkens de overhand en leek ze de partij ook te beslissen. De Belgische mocht op 5-4 voor de toernooiwinst serveren, maar leverde haar service in op love.

Die klap kwam de Flipkens niet meer te boven. Krunic won de set met 7-5 en liep in de beslissende set uit naar een ruime voorsprong. De Servische sloeg op haar eerste matchpoint direct toe.

Het was voor Flipkens haar tweede verloren finale in Rosmalen. Zaterdag verloor ze met Kiki Bertens, die ze in de tweede ronde van het enkelspel uitschakelde, de finale van het dubbelspel nadat ze met een lichte blessure moest opgeven.