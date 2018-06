Teruggekeerde Murray heeft er vrede mee als hij oude niveau nooit meer haalt

Murray speelde liefst elf maanden geen officiële wedstrijd, nadat hij op Wimbledon in de kwartfinales ten onder ging. Na een pauze ging hij in januari onder het mes, omdat de klachten niet verdwenen.

Aanvankelijk hoopte de voormalige nummer één van de wereld deze week zijn rentree in Rosmalen te maken, maar hij voelde zich nog niet fit genoeg. Voor Queen's voelt hij zich echter wel fit genoeg.

"Mijn verwachtingen liggen erg laag", laat de Britse tennishoop aan de BBC weten. "Ik wil ook nog niet over doelen spreken. Na bijna een jaar afwezigheid heb ik nog wat twijfels en de beste manier om daar overheen te komen, is door te spelen."

Wimbledon

Murray weet ook zeker dat hij volgende maand op Wimbledon geen rol van betekenis zal spelen. "Je kan geen Grand Slam winnen als je elf maanden niet hebt gespeeld, zo werkt het niet. Misschien was het anders geweest als ik vier maanden goed had getraind."

De tweevoudig winnaar van het belangrijkste grastoernooi ter wereld is niet bang dat hij opnieuw geblesseerd raakt. "Ik kan mezelf geen pijn doen door te spelen, maar je weet gewoon niet wanneer je klaar bent. Als het goed gaat, is dat fantastisch. Het zou geweldig zijn om terug te keren aan de top, maar als dat niet zo is, is dat prima. Dat is niet het einde van de wereld."

Murray, inmiddels afgezakt naar de 157e plaats op de ATP-ranking, treft dinsdag de Australiër Nick Kyrgios in de eerste ronde op Queen's, dat tegenwoordig Fever-Tree Championships heet.