Federer bereikt finale in Stuttgart en herovert koppositie wereldranglijst

Federer was in de halve finales van het prestigieuze evenement in de Duitse stad in drie sets maar ternauwernood te sterk voor de Australiër Nyck Kyrgios: 6-7 (2), 6-2 en 7-6 (5).

De 36-jarige Federer kon pas na één uur en 54 minuten spelen de felicitaties in ontvangst nemen van de dertien jaar jongere Kyrgios.

Federer had zijn handen vol aan Kyrgios en na het verlies van de eerste set leek hij zelfs op een verrassende nederlaag af te steven, maar hij rechtte op tijd de rug.

De nummer één van de plaatsingslijst neemt het zondag in de finale op tegen de Canadees Milos Raonic, die in de andere halve finale in twee sets afrekende met de Fransman Lucas Pouille: 6-4 en 7-6 (3).

Maandag

Federer zal officieel pas maandag, als de nieuwe wereldranglijst op de website van de ATP wordt gepubliceerd, de nieuwe nummer één zijn.

'King Roger' herovert de koppositie doordat hij de nodige punten pakt omdat hij vorig jaar in Stuttgart al in de tweede ronde werd uitgeschakeld.

Federer maakt in Stuttgart zijn rentree na maanden afwezigheid. Hij koos er net als vorig jaar voor om het gravelseizoen over te slaan.

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar speelde zijn laatste toernooi in maart in Miami, waar hij al in de tweede ronde zijn Waterloo vond tegen de Australiër Thanasi Kokinnakis.

Nadal won vorige week alweer voor de elfde keer in zijn loopbaan Roland Garros en meldde zich vervolgens af voor Queen's, waardoor hij pas op Wimbledon weer voor het eerst op gras te bewonderen is.