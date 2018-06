Krunic houdt tweevoudig kampioene Vandeweghe uit finale Rosmalen

Na een wedstrijd van maar liefst 2 uur en 35 minuten stapte de 25-jarige Krunic, die in de derde set nog een matchpoint had overleefd, als winnares van de baan in Rosmalen: 2-6, 7-6 (4), 7-6 (1).

In de finale treft de mondiale nummer 55 zondag de winnares van de andere halve finale, die tussen de Belgische Kirsten Flipkens en de Slowaakse Viktoria Kuzmova gaat.

Krunic reikte bij haar enige eerdere deelname, in 2016, tot de tweede ronde. Vandeweghe was al twee keer de beste in Rosmalen. In 2014 was ze in de finale de Chinese Zheng Jie de baas en twee jaar geleden moest de Française Kristina Mladenovic eraan geloven.

Op weg naar de eindstrijd had Krunic eerder al de Nederlandse Bibiane Schoofs na twee sets naar huis gestuurd. De 26-jarige Vandeweghe, de nummer zestien van de WTA-ranglijst, versperde ook Arantxa Rus doorgang naar de kwartfinales.

Geen van de vier Nederlandse deelneemsters kwam verder dan de tweede ronde op de Libéma Open. Richèl Hogenkamp overleefde haar eerste partij niet en Kiki Bertens strandde, net als Rus en Schoofs, een ronde later.