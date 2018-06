Gasquet ten koste van Tomic naar finale Rosmalen

De als tweede geplaatste Gasquet had 1 uur en 49 minuten nodig om af te rekenen met Tomic, de nummer 181 van de wereld: 6-4, 6-7 (6) en 6-2.

In de finale neemt Gasquet het op tegen de Fransman Jeremy Chardy of de Australiër Matthew Ebden. Die halve eindstrijd wordt later op zaterdag nog gespeeld.

De laatste toernooizege van Gasquet, die zich zowel vorig jaar als in 2016 geblesseerd afmeldde voor Rosmalen, dateert van twee jaar geleden. Toen was de huidige nummer 30 van de wereld de beste op de hardcourttoernooien van Montpellier en Antwerpen.

De 25-jarige Tomic, die in 2015 voor het laatst een toernooi won, was eerder in Rosmalen nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Robin Haase.

Flipkens

Bij de vrouwen bereikte Flipkens op knappe wijze de finale. De Belgische rekende in drie sets af met de de Sloveense Viktoria Kuzmova en staat in de eindstrijd tegenover Aleksandra Krunic, die ​de Amerikaanse CoCo Vandeweghe versloeg.

De halve finale tussen Kuzmova en Flipkens duurde 2 uur en 21 minuten. Kuzmova stond in de derde set met 4-2 voor en leek de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar Flipkens brak haar opponente op dat moment en verloor daarna geen game meer: 7-5, 6-7 (7) en 6-4.

Voor de 32-jarige Flipkens is het de tweede keer in haar loopbaan dat ze de finale bereikt in Rosmalen. De nummer zestig van de wereld verloor in 2013 de eindstrijd van de Roemeense Simona Halep.

In de tweede ronde was Flipkens al verantwoordelijk voor de uitschakeling van de als derde geplaatste Kiki Bertens, die na drie sets het onderspit dolf op het Brabantse gras.

Krunic

Eerder op zaterdag plaatste Krunic zich al voor de finale. De Servische rekende na 2 uur en 35 minuten op het Brabantse gras af met Vandeweghe: 2-6, 7-6 (4) en 7-6 (1).

Krunic reikte bij haar enige eerdere deelname, in 2016, tot de tweede ronde. Vandeweghe was al twee keer de beste in Rosmalen. In 2014 was ze in de finale de Chinese Zheng Jie de baas en twee jaar geleden moest de Française Kristina Mladenovic eraan geloven.

Op weg naar de eindstrijd had Krunic eerder al de Nederlandse Bibiane Schoofs na twee sets naar huis gestuurd. De 26-jarige Vandeweghe, de nummer zestien van de WTA-ranglijst, versperde ook Arantxa Rus doorgang naar de kwartfinales.

Schuurs

Demi Schuurs en Elise Mertens veroverden ten koste van Kiki Bertens en haar tennispFlipkens de titel in het vrouwendubbelspel. De Nederlandse en Belgische tennissters zagen in de finale Flipkens geblesseerd opgeven.

De Belgische gaf bij een stand van 3-3 in de eerste set op. Flipkens, die vrijdag ook al meerdere partijen moest spelen, had tijdens de pauze al een ijszak op haar linkerbeen.

Schuurs en Mertens wonnen dit jaar al het dubbelspel in Hobart en vorig jaar waren ze de beste in Guangzhou. De 24-jarige Schuurs had dit jaar in het dubbelspel ook al succes met haar Sloveense partner Katarina Srebotnik in Neurenberg, met de Australische Ashleigh Barty in Rome en met Bertens in Brisbane.