Murray maakt langverwachte rentree op gras Queen's

De 31-jarige Murray speelde zijn laatste officiële partij vorig jaar op Wimbledon. De voormalige nummer één van de wereld acht zichzelf nu op tijd fit voor de komende editie van die Grand Slam, schrijft de BBC zaterdag.

Aanvankelijk hoopte de Brit zijn rentree deze week op het Libéma Open te kunnen vieren, maar hij bleek "nog niet 100 procent klaar" en meldde zich daarom af bij de organisatie van het grastoernooi in Rosmalen.

Vrijdag werkte Murray een trainingssessie op The Queen's Club in Londen af en speelde daarna twee sets tegen Cameron Norrie. De Schot doorstond die tests en vindt zichzelf fit genoeg om deel te nemen aan het traditionele voorbereidingstoernooi voor Wimbledon.

Murray mikte al lange tijd op een rentree tijdens het grasseizoen, maar benadrukte dat hij zich pas weer op de baan zou melden als hij er volledig klaar voor is. Dat lijkt nu eindelijk het geval, ruim twee weken voor het begin van Wimbledon.

Operatie

Vorig jaar strandde Murray als titelverdediger in de kwartfinales van de derde Grand Slam van het jaar, waarin hij na een vijfsetter voor Sam Querrey moest buigen. Hij meldde zich vervolgens op het laatste moment met een heupblessure af voor de US Open en speelde geen officiële partij meer.

Hoewel de Schot lange tijd hoopte dat de pijn zou afnemen door een rustpauze in te lassen, ging hij in januari alsnog onder het mes in Melbourne. Door zijn lange absentie op de ATP World Tour is de drievoudig Grand Slam-winnaar afgezakt naar de 157e plek op de wereldranglijst.

De loting voor het hoofdtoernooi van Queen's, dat tegenwoordig Fever-Tree Championships heet, is zaterdagmiddag. Vorig jaar ging de titel naar Feliciano López. Murray was de beste in 2009, 2011, 2013, 2015 en 2016.