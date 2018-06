Federer plaatst zich ten koste van Pella voor halve finales in Stuttgart

De 36-jarige Federer kon al na 1 uur en 7 minuten spelen de felicitaties in ontvangst nemen van de acht jaar jongere Pella.

Federer had in beide sets aan één break voldoende om de eenzijdige wedstrijd relatief eenvoudig naar zich toe te trekken.

De nummer één van de plaatsingslijst kreeg bovendien pas in zijn allerlaatste game tegen de nummer 75 van de wereldranglijst een breakpoint tegen. Dat werkte hij weg en vervolgens serveerde hij de wedstrijd uit.

Federer neemt het zaterdag voor een plek in de finale op tegen de als vierde geplaatste Nick Kyrgios. De Australiër klopte de als achtste geplaatste Spanjaard Feliciano López met 6-4, 3-6 en 6-3.

Lopez

Lopez bereikte vorig jaar nog de finale in Suttgart, maar hij moest daarin zijn meerdere erkennen in de Fransman Lucas Pouille.

Federer kreeg in de eerste ronde een bye en boekte donderdag in de tweede ronde een moeizame zege in drie sets op de Duitser Mischa Zverev: 3-6, 6-4 en 6-2.

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar maakt in de Duitse stad zijn rentree na maanden afwezigheid. Hij koos er net als vorig jaar voor om het gravelseizoen over te slaan.

Federer speelde zijn laatste toernooi in maart in Miami, waar hij verrassend in de tweede ronde werd uitgeschakeld door de Australiër Thanasi Kokinnakis.

Als Federer in Stuttgart de finale haalt, lost hij Rafael Nadal weer af als mondiale nummer één. De Spanjaard won afgelopen weekend voor de elfde keer Roland Garros.