Bertens strandt in tweede ronde Rosmalen tegen Belgische Flipkens

De als derde geplaatste Bertens ging in drie sets onderuit. Het werd 4-6, 7-6 (6) en 1-6. De partij duurde twee uur en tien minuten.

In de eerste set knokte Bertens, de mondiale nummer 21, zich nog knap terug van 2-5 naar 4-5. Vervolgens leverde ze haar eigen service in. In de tweede set ging het lang gelijk op, waarna de Nederlandse in de tiebreak in leven bleef. Toch was het Flipkens, die zestigste op de WTA-ranking staat, die in de derde set alsnog in rap tempo won.

Bertens had in de openingsronde nog in drie sets gewonnen van de Russische Natalia Vikhlyantseva. Vorig jaar was de eerste ronde al het eindstation in Rosmalen.

Het was voor de Belgische al de vierde overwinning in vijf ontmoetingen met Bertens. Flipkens neemt het later op vrijdag in de kwartfinales op tegen de als achtste geplaatste Aryne Sabalenka uit Wit-Rusland. De Russische Aleksandra Krunic bereikte al de halve eindstrijd door landgenoot Veronika Kudermetova te verslaan: 6-2 en 6-2.

Mannen

Bij de mannen bereikten de Fransman Jérémy Chardy en de Zuid-Afrikaan Matthew Ebden de halve finales. Chardy rekende af met Mackenzie McDonald (6-4, 4-6 en 7-6 (5)) en Ebden was Marius Copil de baas in 6-3 en 6-3.

De Libéma Open duurt nog tot en met zondag. Door de uitschakeling van Bertens gaat het toernooi in Rosmalen verder zonder Nederlandse inbreng.