Federer 'superblij' en opgelucht na eerste wedstrijd sinds maart

"Drie maanden is een lange periode om geen wedstrijd te spelen, langer dan de gebruikelijke break tussen twee seizoenen. Ik ben superblij om terug te zijn en dit was een prima start", zegt Federer woensdag tegen de BBC.

De 36-jarige Zwitser sloeg net als vorig jaar het gravelseizoen over en deed vorige maand dan ook niet mee aan Roland Garros. Tegen Zverev speelde hij zijn eerste wedstrijd sinds 24 maart, toen hij in de tweede ronde van het Masterstoernooi in Miami onderuit ging tegen de Australiër Thanasi Kokkinakis.

Ook tegen Zverev ging het niet eenvoudig voor Federer. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar verloor zelfs de eerste set, maar herstelde zich op tijd en plaatste zich voor de derde ronde: 3-6, 6-4 en 6-2.

Ritme

Dat het allemaal niet zo soepel liep in het begin, was Federer zelf ook niet ontgaan. "Ik miste in de eerste set een paar kansen en Zverev deed het goed op de juiste momenten, maar uiteindelijk kwam ik wel weer in mijn ritme. Het voelt goed om weer terug te zijn op dit niveau."

Federer, die pas zijn vijfde toernooi dit seizoen speelt, kan in Stuttgart de eerste positie op de wereldranglijst weer ovenemen van Rafael Nadal, die vorige week voor de elfde keer Roland Garros op zijn naam schreef. In dat geval moet Federer wel de finale zien te halen.

Over drie weken doet Federer mee aan Wimbledon, het Grand Slam-toernooi dat hij voor de negende keer in zijn loopbaan hoopt te winnen. In 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017 toonde hij zich al de sterkste in Londen.