Schoofs loopt kwartfinales Rosmalen mis door nederlaag tegen Krunic

Schoofs, die als wildcardspeelster in de eerste ronde verrassend de Duitse Carina Witthöft uitschakelde (6-4 en 7-5), kon Krunic aanvankelijk nog goed partij bieden, maar daarna was haar verzet gebroken.

In de eerste set gaf de dertigjarige Schoofs al drie keer haar servicgame weg, waarna de vierde keer (bij 5-5) fataal was. In de tweede set kon de nummer 174 van de WTA-ranking geen breakkansen meer creëren, terwijl ze zelf wel tweemaal haar service inleverde. Krunic sloeg op haar derde matchpoint toe.

De Russische komt in de strijd om een plek in de halve finales uit tegen de winnaar van het duel tussen haar landgenote Veronika Kudermetova en de Zwitserse Belinda Bencic.

Het was voor Schoofs haar eerste deelname op het gras van Rosmalen. Bovendien kwam ze voor het eerst sinds 2011 in actie op een WTA-toernooi.

Haase

Later op woensdag komen ook Nederlanders Arantxa Rus en Robin Haase in actie in het enkelspel. Rus neemt het op tegen tweevoudig toernooiwinnares CoCo Vandeweghe, terwijl Haase af moet zien te rekenen met Bernard Tomic om de halve finales te bereiken.

Kiki Bertens komt donderdag in actie in haar tweederondepartij. De 26-jarige Wateringse wordt geconfronteerd met haar dubbelspelpartner Kirsten Flipkens uit België.