Haase strandt in tweede ronde Rosmalen, ook Rus en Schoofs onderuit

De 25-jarige Tomic had een uur en veertien minuten nodig om af te rekenen met Haase, die als zesde geplaatst was in Rosmalen: 6-3 en 7-5.

Maandag won de 31-jarige Nederlander nog wel zijn eerste partij op het Libéma Open door Ivo Karlovic te verslaan. In de laatste twee jaar strandde Haase telkens in de eerste ronde.

Tegen Tomic werd Haase één breakpoint in de eerste set fataal. Ook in de tweede set kwam de 25-jarige Australiër op een break voorsprong, maar Haase trok de stand gelijk naar 4-4. Op 5-5 leverde hij zijn opslagbeurt echter weer in, waarna Tomic de partij uitserveerde.

Ook titelverdidger Gilles Müller moet het toernooi verlaten. De Luxemburger, die als derde ingeschaald was, dolf het onderspit tegen de Australiër Matthew Ebden (3-6 en 5-7).

Rus

Arantxa Rus ging met 7-6 (4) en 6-3 onderuit tegen Coco Vandeweghe. De Amerikaanse nummer zestien van de wereldranglijst is als eerste geplaatst in Rosmalen.

Rus verloor op het Brabantse grastoernooi haar eerste opslagbeurt, maar wist de winnares van 2014 en 2016 al snel weer terug te breken. Op weg naar de tiebreak werkte ze nog twee breakpoints weg.

Die tiebreak ging tot 4-3 voor Vandeweghe gelijk op, maar de Amerikaanse trok daarna aan het langste eind.

Ook in de tweede set kwam Rus, die sinds maandag terug is in de top 100 van de WTA-ranking, terug van een break achterstand, maar bij 4-3 verloor ze haar service opnieuw. Vandeweghe serveerde de wedstrijd vervolgens uit.

Vorig jaar haalde Rus nog de kwartfinales in Rosmalen. Eerder deze week was ze in de eerste ronde wel te sterk voor de Russin Ekaterina Aleksandrova.

Schoofs

Schoofs ging met 7-5 en 6-2 ten onder tegen Alexandra Krunic. In de eerste ronde had Schoofs - met een wildcard toegelaten in Rosmalen - verrassend de Duitse Carina Witthöft uitgeschakeld (6-4 en 7-5).

Tegen Krunic gaf de dertigjarige Schoofs in de eerste set drie keer haar servicegame weg, waarna de vierde keer (bij 5-5) fataal was. In de tweede set wist de nummer 174 van de WTA-ranking geen breakkansen meer te creëren, terwijl ze zelf wel tweemaal haar service inleverde. Krunic sloeg op haar derde matchpoint toe.

De Servische komt in de strijd om een plek in de halve finales uit tegen de Russin Veronika Kudermetova.

Het was voor Schoofs haar eerste deelname op het gras van Rosmalen. Bovendien kwam ze voor het eerst sinds 2011 in actie op een WTA-toernooi.

Dubbel

Sander Arends en Matwé Middelkoop zijn wel doorgedrongen tot de kwartfinales. Het Nederlandse duo versloeg in de eerste ronde van het dubbelspel de Italiaan Andreas Seppi en de Wit-Rus Andrei Vasilevski vrij eenvoudig met 6-3 en 6-4.

Arends/Middelkoop neemt het bij de laatste acht op tegen het als eerste geplaatste duo Lukasz Kubot/Marcelo Melo.

Kiki Bertens speelt donderdag haar tweederondepartij. De 26-jarige Wateringse wordt geconfronteerd met haar Belgische dubbelspelpartner Kirsten Flipkens.