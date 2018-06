Bertens met nodige moeite naar tweede ronde grastoernooi Rosmalen

De 26-jarige Bertens verloor de eerste set, maar wist zich tijdig te herstellen tegen de verliezend finaliste van vorig jaar. Na een kleine 2,5 uur spelen, kon ze juichend van de baan stappen: 5-7, 6-3 en 7-6 (5).

De huidige mondiale nummer 21 begon goed aan haar eerste partij van het seizoen op gras. Bertens kreeg bij een 5-3-voorsprong zelfs drie setpunten, maar die waren niet aan haar besteed. Vikhlyantseva won vervolgens vier games op rij en pakte zo de set.

In het tweede bedrijf sloeg Bertens op 3-3 toe op de service van de huidige nummer 85 van de wereld. Ze brak de Russin en stoomde door naar setwinst.

Matchpoints

Bertens nam ook in de beslissende set snel het voortouw en brak in de vierde game de service van de Russin. Ze kreeg op een stand van 5-2 de nodige matchpoints, maar die liet ze onbenut. Ook op eigen service kon de Westlandse het niet afmaken.

In de tiebreak die daarop volgde, hadden beide vrouwen veel moeite om hun eigen service te behouden. Uiteindelijk slaagde Bertens daar op 6-5 wel in, waardoor ze de partij won.

Daarmee doet de Zuid-Hollandse het al beter dan vorig jaar. Toen was ze in de eerste ronde niet opgewassen tegen de Duitse Andrea Petkovic.

Behoorlijk

"Mijn niveau was vrij behoorlijk en ik ben de gehele wedstrijd vrij stabiel gebleven. Maar ik ga niet van gras houden'', zei Bertens na afloop op het Autotron.

De gravelspecialiste, die anderhalve week geleden op Roland Garros strandde in de derde ronde, probeerde zich op het centercourt in Rosmalen af te sluiten voor het publiek. "Ik zei: het is gras, verwacht niet te veel van jezelf. Maar dat is toch lastig. Je hoort echt alle geluiden. Het is mooi om te zien hoe iedereen meeleeft, maar soms ook vervelend."

Bertens liet zich dinsdag één keer gaan en riep richting de mensen in het publiek: "Houden jullie nou eens een keer jullie mond. Alsjeblieft, dankjewel."

In de tweede ronde treft Bertens de Belgische Kirsten Flipkens. Die was in de openingsronde te sterk voor Anna Kalinskaya: 6-3 en 6-0. De Russin is met een wildcard toegelaten.