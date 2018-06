Griekspoor trekt zich met blessure terug op grastoernooi Rosmalen

Griekspoor, die een wildcard had gekregen, zou dinsdag op het centercourt aantreden tegen de Griek Stefanos Tsitsipas. Hij wordt vervangen door de Australiër John-Patrick Smith.

Door de afmelding van Griekspoor is Robin Haase de enige Nederlander in het enkelspel bij de mannen in Rosmalen. Hij neemt het woensdag in de tweede ronde op tegen Bernard Tomic.

De Australiër was dinsdag op het centrecourt met 6-4 en 6-2 te sterk voor de Amerikaan Kevin King. Tomic is met een wildcard toegelaten, de voormalig nummer zeventien van de wereld is afgezakt naar de 181e plek van de ATP-ranglijst.

De organisatie kreeg eerder op de dag ook al een afmelding binnen van de Cyprioot Marcos Baghdatis, die een hamstringblessure heeft. De Amerikaan Kevin King nam zijn plaats in tegen de Australiër Bernard Tomic.

In aanloop naar het toernooi meldde ook Andy Murray zich af. De voormalig nummer één van de wereld zou in Rosmalen zijn rentree maken na een heupblessure, maar is nog niet fit genoeg.

In het vrouwentoernooi is Kiki Bertens wel van de partij. De nummer 21 van de wereld verschijnt naar verwachting rond 14.30 uur op de baan voor haar ontmoeting met de Russin Natalia Vikhlyantseva in de eerste ronde.