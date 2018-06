CAS schorst Errani voor acht extra maanden wegens 'medicijn in pasta'

De voormalige finaliste van Roland Garros (2012) werd in februari vorig jaar, bij een controle buiten de wedstrijden om, betrapt op gebruik van het verboden middel letrozole.

Op basis daarvan is Errani in augustus voor twee maanden geschorst en is een streep gehaald door haar prestaties tussen februari en juni. Volgens de huidige nummer 72 van de wereld heeft ze het middel echter door een misverstand in haar lichaam gekregen.

Letrozole wordt gebruikt voor het behandelen van borstkanker. De moeder van Errani lijdt al enige jaren aan kanker en wordt onder meer met het betreffende middel behandeld.

De moeder van de tennisster verklaart dat ze de medicijnen in de keuken bewaart en dat tijdens een bezoek van haar dochter vermoedelijk een tablet in het eten is terechtgekomen.

Roland Garros

Het CAS accepteert die uitleg, maar vindt dat Errani toch een bepaalde mate van schuld heeft. Het Italiaanse antidopingbureau NADO kreeg daardoor zijn zin met een langere schorsing van in totaal tien maanden.

De 31-jarige Errani heeft vorige maand nog meegedaan aan Roland Garros. Ze heeft al in de eerste ronde verloren van de Française Alizé Cornet. In 2012 heeft ze nog de finale in Parijs bereikt, die ze vervolgens van Maria Sharapova heeft verloren.

Dat was tevens haar beste resultaat ooit op een Grand Slam-toernooi. Op de Australian Open (kwartfinale 2012), US Open (halve finale 2012) en Wimbledon (derde ronde 2010 en 2012) slaagde ze er nooit in de eindstrijd te bereiken.

Ontdaan

Errani schrijft in een verklaring dat ze ontdaan is door de uitspraak van het CAS. "Het is een schande. Ik heb nooit met opzet prestatiebevorderende middelen gebruikt, daarvoor hou ik te veel van tennis. Ik voel me machteloos tegen zoveel onrechtvaardigheid."

Na haar periode van inactiviteit vond Errani zich terug op de 280e plaats op de wereldranglijst. Ze knokte zich terug en staat nu op de 72e plaats. "En dan krijg ik opeens weer een straf erbij. Echt ongelooflijk. Ik wil positief blijven maar ik twijfel of ik de kracht en wil weer kan vinden om straks na dit alles nog tennis te spelen."