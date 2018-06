Haase verslaat Karlovic in driesetter, ook Schoofs verder in Rosmalen

Het ging lang gelijk op tussen Haase en Karlovic en de eerste twee sets eindigden dan ook in een tiebreak.

In het beslissende derde bedrijf brak de Nederlander zijn Kroatische opponent op 2-1 en liep hij eenvoudig uit naar de zege. De partij duurde iets minder dan twee uur: 7-6 (3), 6-7 (5) en 6-3.

Vorige week deed Haase nog mee aan Roland Garros, waar hij al in de eerste ronde werd uitgeschakeld. De nummer 44 van de wereld gaf een 2-0 voorsprong in sets uit handen tegen de Belg David Goffin.

Grote afwezige in het enkelspel bij de mannen in Rosmalen is Andy Murray. De Schot zou ook meedoen in Den Bosch, maar is niet op tijd hersteld van een heupoperatie die hij in januari onderging.

Schoofs

Ook Schoofs bereikte de tweede ronde in Rosmalen. De dertigjarige Nederlandse was verrassend te sterk voor Carina Witthöft. Ze versloeg de Duitse in anderhalf uur tijd in twee sets: 6-4 en 7-5.

Het is de eerste keer dat Schoofs meedoet in het hoofdtoernooi in Rosmalen. De nummer 174 van de wereld is vooral actief in kleinere toernooien. Schoofs won vorige maand ook al van Witthöft, die op de mondiale ranking bijna honderd plaatsen hoger staat (75e). Toen gebeurde dat in het Franse Cagnes-sur-Mer.

In de tweede ronde in Rosmalen speelt Schoofs tegen de als zevende geplaatste Aleksandra Krunic of de Griekse Valentini Grammatikopoulou.

Hogenkamp

Hogenkamp ging met liefst 6-1 en 6-2 onderuit tegen Van Uytvanck. Ze pakte in Rosmalen haar eerste game bij een achterstand van 5-0. In de tweede set leek ze de als zesde geplaatste Van Uytvanck beter partij te bieden, maar bij een 2-2-stand verloor ze vier games op rij.

Het was de derde confrontatie tussen Hogenkamp en Van Uytvanck. De Belgische nummer 47 van de wereld won eerder in Luxemburg en Poitiers. De 26-jarige Hogenkamp, die de 151e plek inneemt op de wereldranglijst, deed in Rosmalen mee met een wildcard.

Kiki Bertens en Arantxa Rus zijn de andere Nederlandse speelsters in het hoofdtoernooi van Rosmalen, dat dit jaar het Libéma Open heet. Rus speelt maandag tegen de Russische Ekaterina Alexandrova.

