'Briljante Nadal is ver buiten bereik van gewone stervelingen'

"De tranen waren nieuw, maar buiten dat was er niks anders dan anders in Parijs. Nadal won Roland Garros op een briljante, brutale en meedogenloze manier, zoals hij al tien keer heeft gedaan", schrijft The Guardian.

"Deze baan ís van Nadal. Uit zijn emoties bleek ook wel hoe belangrijk dit toernooi voor hem is. Hij is 32 jaar en heeft al heel wat wedstrijden in de benen, maar wie zou hem kunnen afhouden van een twaalfde titel op Roland Garros?"

De ongenaakbare Nadal, die op zijn weg naar de finale slechts één set verloor, won op Roland Garros tot nu toe alle finales die hij speelde. De Spanjaard ging in Parijs slechts in twee partijen onderuit: in 2009 in de vierde ronde tegen Robin Söderling en zes jaar later in de kwartfinales tegen Novak Djokovic.

De Franse krant L'Equipe kopt dan ook met 'Sans Partage' (zonder te delen, red.), doelend op zijn bijzondere dominantie op Roland Garros. "Nadal liet niks heel van Thiem en won zo voor de elfde keer in veertien deelnames. Fenomenaal."

Record

Door zijn zege op Thiem evenaarde Nadal bovendien een stokoud record van de Australische Margaret Court, die in de jaren zestig en zeventig ook elf keer hetzelfde Grand Slam-toernooi (de Australian Open) op haar naam schreef.

De verwachting was dat Thiem het de nummer één van de wereld lastig zou kunnen maken op weg naar zijn elfde titel in Parijs, maar niets bleek minder waar. Nadal verloor slechts negen games tegen de Oostenrijker en trok na 2 uur en 44 minuten eenvoudig aan het langste eind.

"Thiem is de enige speler die Nadal dit seizoen wist te verslaan op gravel, maar hij kwam niet in de buurt van zijn niveau", concludeert het Spaanse Marca. "Nadal laat zien in topvorm te verkeren en dat vlak voor het grasseizoen. Het is de vraag hoe hij er fysiek voor staat, maar Wimbledon is nu zijn grote doel."

"Wat hij in Parijs heeft laten zien, is niet normaal", tekent het Spaanse AS op. "Thiem zei vooraf een plan te hebben om hem te verslaan, maar daar kwam niks van terecht. Nadal is buiten bereik van gewone stervelingen."

Nadal heeft in zijn loopbaan nu zeventien Grand Slams op zijn naam staan, drie minder dan Roger Federer. De Australian Open is het enige toernooi dat de Spanjaard 'slechts' één keer won.