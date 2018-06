Bertens stijgt naar 21e plek wereldranglijst, Williams klimt 268 plaatsen

Bertens strandde vorige week in de derde ronde van Roland Garros, maar dat leverde haar wel meer punten op dan vorig jaar. Toen werd de Westlandse al in de tweede ronde uitgeschakeld in Parijs, nadat ze in 2016 nog de halve finales had bereikt.

Deze week neemt Bertens deel aan het grastoernooi van Rosmalen. De nummer 81 van de wereld, Natalia Vikhlyantseva uit Rusland, is haar tegenstandster in de eerste ronde.

Simona Halep blijft dankzij haar toernooizege in Parijs uiteraard de nummer één bij de vrouwen. Verliezend finaliste Sloane Stephens stijgt van tien naar vier.

De winnares van vorig jaar duikelt uit de top tien. De Letse Jelena Ostapenko moet zeven plaatsen inleveren en staat nu twaalfde.

Serena Williams maakte een reuzensprong van 268 plaatsen. De 36-jarige Amerikaanse staat nu op de 183e plek. Williams speelde in Parijs pas haar derde toernooi sinds ze vorig jaar moeder werd en moest voor haar vierderondepartij tegen Maria Sharapova opgeven met een blessure aan een borstspier.

Top tien WTA ranking 1. Simona Halep (Roemenië) 7970 punten

2. Caroline Wozniacki (Denemarken) 6745 punten

3. Garbiñe Muguruza (Spanje) 6550 punten

4. Stephens (VS) - 5463 punten

5. Svitolina (Oekraïne) - 5205 punten

6. Garcia (Frankrijk) - 4970 punten

7. Pliskova (Tsjechië) - 4685 punten

8. Kvitova (Tsjechië) - 4610 punten

9 Venus Williams (VS) - 3971 punten

10. Keys (VS) 3536 punten

21. Bertens (Nederland) 2090 punten

Haase

Bij de mannen blijft Robin Haase, die in de eerste ronde op Roland Garros werd uitgeschakeld, de nummer 44 van de wereldranglijst. Ook hij bereidt zich in Rosmalen voor op Wimbledon. Haase stuit maandag in de eerste ronde op de Kroaat Ivo Karlovic, de nummer negentig van de ATP-ranking.

Rafael Nadal blijft na zijn elfde zege op Roland Garros de mondiale nummer één. Verliezend finalist Dominic Thiem stijgt van de achtste naar de zevende plek. Juan Martin del Potro, die in de halve finale moest buigen voor Nadal, klimt twee plekken naar nummer vier.