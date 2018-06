Nadal vindt elfde eindzege op Roland Garros 'veel meer dan een droom'

"Dit is een ongelooflijk moment. Elf keer winnen, dat is veel meer dan een droom'', zei Nadal tijdens de prijsuitreiking op het Court Philippe-Chatrier.

"Dominic is een agressieve tegenstander met een ongelooflijke forehand. Complimenten aan hem, hij is een van de beste spelers van dit moment. Maar ik speelde goed vandaag, het was misschien wel mijn beste partij dit toernooi."

Thiem toonde zich op zijn beurt een goede verliezer. Hij was allang blij met zijn eerste finaleplaats in een Grand Slam-toernooi.

"Ik heb een goed toernooi gespeeld met deze finaleplek als beloning. Het was niet mijn dag vandaag. Rafael was de betere speler. Ik hoop ooit een volgende kans te krijgen", aldus de Oostenrijker, die aan het einde van zijn speech lovende woorden over had voor Nadal.

"Rafael zorgt voor één van de meest bijzondere prestaties in een sport. Toen ik nog maar elf jaar oud was zag ik hem dit toernooi voor het eerst winnen op televisie."

Record

Nadal schreef Roland Garros eerder in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2017 op zijn naam.

De Spanjaard evenaarde met zijn nieuwe eindzege een stokoud record van de Australische Margaret Court, die in de jaren zestig en zeventig ook elf keer de sterkste was op hetzelfde Grand Slam-toernooi (de Australian Open).

Nadal won tot nu toe alle finales die hij op Roland Garros speelde. Hij verloor in Parijs in totaal slechts twee partijen, in 2009 in de vierde ronde tegen Robin Söderling en zes jaar later in de kwartfinales tegen Novak Djokovic.

De nummer één van de wereld legde beslag op alweer zijn zeventiende Grand Slam-titel. Hij moet op die lijst alleen Roger Federer (twintig) boven zich dulden.

Nadal boekte zijn zevende overwinning in tien ontmoetingen met Thiem, die vorige maand op het gravel van Madrid nog wel verrassend aan het langste eind trok.