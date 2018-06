Nadal wint voor elfde keer Roland Garros na eenvoudige zege op Thiem

De 32-jarige Nadal kon al na twee uur en vierenveertig minuten spelen de felicitaties in ontvangst nemen van de acht jaar jongere Thiem.

Nadal evenaarde met zijn nieuwe eindzege op Roland Garros een stokoud record van de Australische Margaret Court, die in de jaren zestig en zeventig ook elf keer hetzelfde Grand Slam-toernooi (de Australian Open) op haar naam schreef.

Nadal won tot nu toe alle finales die hij op Roland Garros speelde. Hij verloor in Parijs in totaal slechts twee partijen, in 2009 in de vierde ronde tegen Robin Söderling en zes jaar later in de kwartfinales tegen Novak Djokovic.

De nummer één van de wereld legde beslag op alweer zijn zeventiende Grand Slam-titel. Hij moet op die lijst alleen Roger Federer (twintog) boven zich dulden.

Record

Nadal had het tegen Thiem alleen in de eerste set lastig. Hij verspeelde aanvankelijk een vroege break, maar sloeg bij 5-4 opnieuw toe op de opslag van zijn onervaren opponent en dat bracht hem ook gelijk op een 1-0 voorsprong in sets.

De geboren Mallorcaan deelde daarmee klaarblijkelijk gelijk de genadeklap uit aan Thiem, want in de tweede set liep hij al snel uit naar 3-0 en die marge kwam in het vervolg daarvan op de moeizame zevende game na niet in gevaar.

Nadal deed er in de derde set zelfs nog een schepje bovenop. Hij kreeg halverwege weliswaar te maken met kramp in zijn hand, maar ook daarna stuurde hij Thiem bij vlagen van het kastje naar de muur.

De linkshandige speler boekte zo zijn zevende overwinning in tien ontmoetingen met Thiem, die vorige maand op het gravel van Madrid nog wel verrassend aan het langste eind trok.

Thiem was pas de tweede Oostenrijker die een Grand Slam-finale wist te bereiken. Thomas Muster ging hem voor en slaagde er in 1995 ten koste van Michael Chang wel in om met de trofee er vandoor te gaan op Roland Garros.