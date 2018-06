Halep spreekt van 'heel emotioneel moment' na eindzege op Roland Garros

"Als klein meisje droomde ik er al van om een Grand Slam-toernooi te winnen", sprak de Roemeense na haar zege in de finale in drie sets tegen de Amerikaanse Sloane Stephens (3-6, 6-4 en 6-1).

"Het is ongelooflijk dat het me nu is gelukt. Uitgerekend hier in Parijs. Ik wilde dolgraag mijn eerste Grand Slam-titel in Frankrijk winnen. Dit is daarom een heel emotioneel moment voor mij."

Halep, die twee keer eerder op Roland Garros een finale verloor en ook begin dit jaar als runner-up eindigde op het Australian Open, gaf toe dat ze aan het begin van de tweede set weinig hoop meer op haar eerste eindzege had.

"Nadat ik mijn service in de eerste game meteen had ingeleverd, dacht ik: 'alles is weg, relax nu maar, probeer nog een beetje te genieten'", vertelde ze.

"Ik wist daarna toch nog heel goed terug te komen. In de laatste game kon ik van de spanning nog amper ademhalen. Ik wist echter het winnende punt te maken, met dank ook aan de geweldige steun van het publiek."

Stephens

Stephens toonde zich een goede verliezer. De winnares van de US Open van vorig jaar gunde Halep de overwinning.

"Ik sta hier met een lach op mijn gezicht. Als ik dan toch deze finale moet verliezen, dan maar van de nummer één van de wereld. Die eerste Grand Slam-titel was slechts een kwestie van tijd voor Simona. Het staat haar goed."

Halep is de vijfde vrouw in de tennisgeschiedenis die Roland Garros wint nadat ze een jaar eerder de finale in Parijs verloor. Ze treedt in de voetsporen van Chris Evert, Steffi Graf, Ana Ivanovic en Sharapova.

De inwoonster van Constanța is de tweede Roemeense die een Grand Slam-titel bemachtigt in het enkelspel. Virginia Ruzici was in 1978 de eerste winnares, eveneens op Roland Garros.

Stephens verloor op Roland Garros opmerkelijk genoeg voor de eerste keer in haar carrière een WTA-finale, na zes geslaagde titelduels op rij.