Halep klopt Stephens in finale Roland Garros en wint eerste Grand Slam

De 26-jarige Halep had de eerste drie Grand Slam-finales in haar carrière verloren. Ze kon zaterdag na 2 uur en 4 minuten spelen de felicitaties in ontvangst nemen van de één jaar jongere Stephens.

Halep leek aanvankelijk weer op een nederlaag af te stevenen. Ze verloor door een break in de vierde game de eerste set en werd ook in de openingsgame van de tweede set direct gebroken.

De nummer één van de wereldranglijst rechtte echter daarna knap de rug en trok dankzij drie breaks in de daaropvolgende vier servicegames van Stephens de stand in sets in evenwicht.

Halep trok die lijn in de beslissende derde set uitzonderlijk goed door en gaf Stephens geen schijn van kans meer om terug in haar ritme te komen.

Vierde finale

Halep bereikte ook in 2014 en vorig jaar de finale op Roland Garros, maar ze ging daarin onderuit tegen respectievelijk de Russische Maria Sharapova en de Letse Jelena Ostapenko.

De 1,68 meter lange speelster stond eerder dit jaar ook in de finale van de Australian Open, waarin ze moest buigen voor de Deense Caroline Wozniacki.

Halep is de vijfde vrouw in de tennisgeschiedenis die Roland Garros wint nadat ze een jaar eerder de finale in Parijs verloor. Ze treedt in de voetsporen van Chris Evert, Steffi Graf, Ana Ivanovic en Sharapova.

De inwoonster van Constanta is de tweede Roemeense die een Grand Slam-titel bemachtigt in het enkelspel. Virginia Ruzici was in 1978 de eerste winnares, eveneens op Roland Garros.

Stephens speelde voor de tweede keer in een Grand Slam-finale. In 2017 won de nummer tien van de wereldranglijst de US Open. Ze verloor in Parijs voor de eerste keer in haar loopbaan een WTA-finale, na zes geslaagde titelduels op rij.