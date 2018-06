Nadal kan bij zege op Roland Garros stokoud record Court evenaren

Court won de Australian Open elf keer in de jaren zestig en zeventig. Nadal staat nu nog op tien titels op Roland Garros. De nummer één van de wereld treft Dominic Thiem op het Franse gravel.

De 32-jarige Nadal won tot nu toe alle finales die hij op Roland Garros speelde. Hij verloor in Parijs in totaal slechts twee partijen. In 2009 was de Zweed Robin Söderling hem in de vierde ronde de baas, zes jaar later versperde Novak Djokovic hem de weg naar de halve finales.

De Spanjaard kan beslag leggen op zijn zeventiende Grand Slam-titel. Alleen Roger Federer won er meer: twintig. Mocht Nadal verliezen, dan lost de Zwitser hem weer af aan de kop van de wereldranglijst.

Nadal kan de vierde man worden die na zijn dertigste drie Grand Slam-titels pakt. Federer, Rod Laver en Ken Rosewall gingen hem voor. Zij wonnen zelfs vier titels op die leeftijd.

Taai

In Thiem treft de geboren Mallorcaan een taaie opponent. De Oostenrijker is de enige die de afgelopen twee jaar van Nadal op gravel wist te winnen. De laatste keer was vorige maand in Madrid.

In totaal won Thiem drie van de negen partijen van Nadal. De twee keer dat zij elkaar in een finale troffen, was Nadal echter de sterkste. Vorig jaar won de Spanjaard zowel in Barcelona als Madrid de titel ten koste van Thiem.

Er zijn nog maar vier spelers die erin geslaagd zijn Nadal in een gravelfinale te verslaan. Thiem kan bij een zege in de voetsporen treden van Djokovic, Federer, Andy Murray en Horacio Zeballos.

Muster

De 24-jarige Thiem mag met recht een gravelspecialist worden genoemd. Van de tien ATP-toernooien die hij won, werden er acht op het gemalen baksteen gespeeld. De finale van Roland Garros wordt zijn veertiende op gravel.

Thiem is pas de tweede Oostenrijker die een Grand Slam-finale heeft weten te bereiken. Thomas Muster is vooralsnog de enige. Hij won in 1995 ten koste van Michael Chang Roland Garros.

Mocht Thiem winnen, dan is hij de eerste Grand Slam-winnaar die in de jaren negentig geboren is. Milos Raonic was in 2016 de eerste speler van die generatie in de finale van een Grand Slam-toernooi, maar de Canadees was op Wimbledon niet opgewassen tegen Murray.