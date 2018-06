Drievoudig Wimbledon-winnares Maria Bueno (78) overleden

Bueno werd dinsdag in haar woonplaats Sao Paulo opgenomen in het ziekenhuis vanwege mondkanker. Vrijdag maakte het ziekenhuis bekend dat de zevenvoudig Grand Slam-winnares is overleden.

De Braziliaanse werd in haar jeugd amper getraind, maar ontwikkelde zich snel. Nadat ze de beste speler van Brazilië was geworden, begon ze toernooien in Italië te spelen en te winnen.

In 1959 won ze op Wimbledon haar eerste Grand Slam-toernooi. In 1960 en 1964 won ze dat grastoernooi opnieuw. In 1959, 1963, 1964 en 1966 was ze de sterkste op het US Open.

Ook in het dubbelspel had Bueno veel succes. Zo wist ze alle Grand Slam-toernooien minimaal één keer te winnen. In 1958 won ze op Wimbledon voor de eerste keer de finale van een dubbelspel, waarna ze nog elf titels aan haar palmares toevoegde.

Bueno stond bekend om haar sterke spel aan het net. Wat haar de bijnaam de Zwaluw van Sao Paulo opleverde. Door elleboogproblemen moest ze eerder stoppen met tennissen dan ze had gewild. Volgens haar kwam dat door het zware racket waarmee ze moest spelen.