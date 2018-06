Halep treedt bij titel op Roland Garros in voetsporen Graf en Sharapova

Halep verloor vorig jaar in de finale van de Letse Jelena Ostapenko. Ook in 2014 kwam de nummer één van de wereld een overwinning tekort voor de titel. Toen moest ze haar meerdere erkennen in Sharapova.

Sharapova was de laatste speelster die het presteerde om Roland Garros te winnen nadat ze een jaar eerder verliezend finaliste was. Evert deed hetzelfde in zowel 1974 als 1985 en Graf en Ivanovic volgden dat voorbeeld in respectievelijk 1993 en 2008.

Voor Halep wordt het de vierde Grand Slam-finale in haar carrière. Naast haar twee finales op Roland Garros stond ze eerder dit jaar ook in de eindstrijd van de Australian Open, waarin ze moest buigen voor Caroline Wozniacki.

Bij een nederlaag tegen Stephens wordt Halep de derde vrouw die haar eerste vier Grand Slam-finales heeft verloren. Helena Sukova verloor in de jaren tachtig en negentig tweemaal de eindstrijd van zowel de Australian Open als de US Open en Kim Clijsters was vier keer verliezend finaliste voordat ze vier Grand Slam-titels won.

Navratilova

Geen enkele speelster in de Open Era leed in haar eerste drie finales op Roland Garros drie nederlagen. Martina Navratilova, Steffi Graf en Arantxa Sánchez Vicario verloren wel drie keer de eindstrijd in Parijs, maar wonnen het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar ook allen meerdere malen.

Voor Sloane Stephens wordt het haar tweede Grand Slam-finale. Vorig jaar schreef de Amerikaanse de US Open op haar naam. Als de mondiale nummer tien ook de titel op Roland Garros verovert, wordt ze de achtste regerend US Open-kampioen die triomfeert in de Franse hoofdstad.

Stephens schaart zich daarmee in een rijtje met Margaret Court (1970), Billie Jean King (1972), Evert (1979, 1983), Navratilova (1984), Monica Seles (1992), Steffi Graf (1996) en Serena Williams (2013, 2015).

De 25-jarige Stephens kan de derde Amerikaanse in dertig jaar worden die Roland Garros op haar naam schrijft. Serena Williams ging in 2002, 2013 en 2015 met de titel aan de haal en Jennifer Capriati was in 2001 de sterkste.

Achtste keer

Halep en Stephens staan zaterdag voor de achtste keer tegenover elkaar op WTA-niveau. Van de voorgaande zeven ontmoetingen won de Roemeense er vijf. Vier jaar geleden speelden de twee finalisten ook tegen elkaar op Roland Garros en toen won Halep in de vierde ronde met 6-4 en 6-3.

De 26-jarige Halep heeft zestien WTA-titels op haar palmares staan. Ze verloor wel zes van haar laatste zeven finales, waarvan ze de laatste drie op gravel speelde. Stephens boekte tot nu toe zes toernooizeges.

De vrouwenfinale tussen Halep en Stephens begint zaterdagmiddag om 15.00 uur.