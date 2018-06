Nadal eenvoudig naar finale Roland Garros, Thiem wint van Cecchinato

Nadal rekende in iets meer dan twee uur af met de als vijfde geplaatste Del Potro: 6-4, 6-1 en 6-2. In de andere halve finale versloeg Thiem de Italiaan Cecchinato in eveneens drie sets: 7-5, 7-6 (10) en 6-1.

Het is de elfde keer in zijn carrière dat Nadal zich voor de eindstrijd op Roland Garros plaatst. De Spanjaard won al zijn finales bij het Grand Slam-toernooi in Parijs. Hij schreef het toernooi in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en vorig jaar op zijn naam.

De 32-jarige Nadal kan op het Franse gravel voor de zeventiende keer een Grand Slam-toernooi winnen. Daarmee heeft de geboren Mallorcaan drie titels minder dan recordhouder Roger Federer, die dit jaar niet meedoet aan Roland Garros.

Thiem

Thiem bereikte voor het eerst in zijn carrière de finale op Roland Garros. De Oostenrijker stond in 2016 en 2017 ook al in de halve finales van Roland Garros. Novak Djokovic en Nadal versperden hem toen nog de weg naar de eindstrijd.

De 24-jarige Thiem is de tweede Oostenrijker in de finale van een Grand Slam-toernooi. In 1995 stond Thomas Muster in Parijs eveneens in de eindstrijd. Hij versloeg destijds de Amerikaan Michael Chang en won daarmee de enige Grand Slam in zijn loopbaan.

Cecchinato (25), die in de vorige ronde stuntte door Djokovic te verslaan, had met zijn halvefinaleplek al geschiedenis geschreven. De mondiale nummer 72 is de eerste Italiaan bij de laatste vier van een Grand Slam-toernooi sinds 1978 en de laagst geklasseerde speler in de halve finales in Parijs sinds de Rus Andrei Medvedev in 1999.

Breakpoints

Nadal en Del Potro hielden in de eerste set lange tijd gelijke tred. De Argentijn verzuimde wel zes breakpoints te benutten, terwijl de nummer één van de wereld bij zijn tweede breakkans in de tiende game wel toesloeg.

Daarmee was het verzet van Del Potro al snel gebroken. Nadal gunde de mondiale nummer zes in het vervolg van de partij nog slechts drie games.

Thiem had in zijn partij tegen Cecchinato vanaf het begin het initiatief. Hij won de eerst twee sets weliswaar met moeite, maar Cecchinato - bij wie de tank gaandeweg een beetje leeg leek - had eigenlijk geen moment zicht op een overwinning.

Bij de vrouwen strijden Simona Halep en Sloane Stephens zaterdag om de titel.