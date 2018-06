Halep en Stephens bereiken finale Roland Garros

Halep had ruim 1,5 uur nodig om de nummer drie van de plaatsingslijst van zich af te slaan: 6-1 en 6-4. Stephens rekende eveneens in twee sets af met Keys: 6-4 en 6-4.

Voor Halep is het het tweede jaar op rij dat zij de finale op het Franse Grand Slam-toernooi behaalt. De Roemeense stond ook in 2014 in de eindstrijd, maar aast nog altijd op haar eerste Grand Slam-overwinning.

Stephens is bezig aan haar beste Roland Garros ooit. De winnares van de US Open van vorig jaar, waar ze in de finale Keys ook al de baas was, kwam in Parijs nooit verder dan de vierde ronde.

Oud-winnares

Halep had het met name in de eerste set makkelijk met Muguruza. Ze werd echter aan het begin van het tweede bedrijf gebroken door de Spaanse, die in 2016 het toernooi nog won.

Halep vocht zich terug in de partij en wist op 3-4 de break ongedaan te maken. Ze kon vervolgens met de nodige moeite haar eigen service behouden, waarna het verzet van Muguruza gebroken bleek. Halep pakte op love de service van haar opponente en trok zo de partij naar zich toe.

Halep is op jacht naar haar eerste Grand Slam-overwinning ooit. Eerder dit jaar moest ze in de finale van de Australian Open haar meerdere erkennen in Caroline Wozniacki. De Deense strandde op Roland Garros in de vierde ronde.

Stephens

Stephens had net als op de US Open weinig te vrezen van Keys. De nummer tien van de plaatsingslijst liet Keys de fouten maken en profiteerde dankbaar.

Pas aan het eind van de tweede set leek Stephens wat last van zenuwen te hebben. Na Keys twee keer te hebben gebroken, mocht ze op 5-2 voor de partij serveren. Keys gaf echter niet op en brak terug.

Twee games later sloeg Stephens wel toe en kon ze na dik vijf kwartier spelen juichend haar armen in de lucht steken. Het is de tweede keer dat zij de eindstrijd van een Grand Slam-toernooi bereikt.