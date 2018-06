'Het is extreem bijzonder dat Nadal zo lang domineert op gravel'

"Tennis is een extreem zware sport. Het is een enorme belasting voor zowel de geest als het lichaam. Bovendien gaat de tennissport bijna heel het jaar door. De prestaties van Nadal zijn daarom extra knap", stelt voormalig tennisster Kristie Boogert.

Gravel is de favoriete ondergrond van de 32-jarige Nadal, zo blijkt wel uit het feit dat hij 56 van zijn 78 titels pakte op gravel. Niemand won meer toernooien op het gemalen baksteen dan de Spanjaard.

De 'gravelkoning' ging er bij zijn eerste deelname aan Roland Garros in 2005 gelijk met de titel vandoor. Inmiddels dertien jaar later gaat hij op voor zijn elfde eindoverwinning. Er is geen andere tennisser die tien eindzeges op één specifiek Grand Slam-toernooi op zijn palmares heeft staan.

Dominantie

"Nadal domineert het graveltennis al heel lang. Ik ben elk jaar weer verbaasd dat hij, zonder concessies te doen, graveltoernooi op graveltoernooi wint, waaronder tien keer Roland Garros. Nadal levert een ongeëvenaarde prestatie", aldus Boogert, die in 1994 met Menno Oosting de titel in het gemengd dubbelspel pakte op Roland Garros.

De dominantie van de zestienvoudig Grand Slam-winnaar valt volgens Boogert niet te vergelijken met de overheersing van enige andere topsporter, bijvoorbeeld Usain Bolt, die drie Olympische Spelen achter elkaar goud pakte op zowel de 100 als de 200 meter sprint. "Juist omdat het tennis heel het jaar door toernooien kent - en Nadal zelden besluit toernooien over te slaan - is het extreem bijzonder dat hij zo lang domineert."

"Niets ten nadele van de atletiek, maar daar is elk jaar slechts één hoofdtoernooi zoals het WK of het EK. In het tennis zijn dat er eigenlijk vier (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en US Open, red.) en speel je voor de ranking. Je moet dus continu top zijn."

Nooit tevreden

De 32-jarige Nadal heeft bovendien een recordaantal eindoverwinningen in Monte Carlo (11), Barcelona (11), Madrid (5) en Rome (8), maar toch blijft hij kritisch op zijn eigen spel. "Hij is na een wedstrijd nooit helemaal tevreden; hij blijft zoeken naar elementen die beter kunnen. Dat harde werken in combinatie met zijn talent en mentale weerbaarheid maakt hem zo succesvol", analyseert Boogert.

De kritische blik van de huidige nummer één van de wereld draagt ongetwijfeld bij aan de ontwikkeling die Nadal nog altijd doormaakt. "Hij weet dat de andere spelers zich ook ontwikkelen, dus hij moet wel. Het zijn details, zoals met nóg meer spin spelen of het verbeteren van zijn tweede service, maar dat kan er wel voor hebben gezorgd dat niemand in al die jaren een manier heeft gevonden om Nadal te stoppen."

Volgens Boogert is Nadal vooral niet te stoppen door zijn 'gruwelijke' spel. "Hij is als geen ander in staat om rotaties aan de bal mee te geven; ballen die, als de linkshandige Nadal ze met zijn forehand cross speelt, met veel topspin op de backhand van rechtshandigen komen - dat is bijna niet te doen. Bovendien is hij beresterk en kan hij op vastheid bijna altijd in de rally blijven."

Kristie Boogert

Federer

Nadal moet al heel zijn carrière opboksen tegen Roger Federer, aan wie hij ondanks zijn effectieve tennis flink wat zeges moest laten. De Zwitser wordt, met name door zijn recordaantal Grand Slam-titels (20), door velen gezien als de beste tennisser ooit.

"Als Federer niet in dit tijdperk speelde, had men Nadal een fenomeen gevonden. Maar dat is nu eigenlijk niet anders. Hij is een ongelooflijke atleet en zet abnormale prestaties neer. Menig tennisser knijpt zijn handjes al dicht als hij tien keer op Roland Garros mag spelen, laat staan als hij het toernooi tien keer wint."

"Natuurlijk is gravel het meest geschikt voor het spel van Nadal. Maar ook als Roland Garros er niet zou zijn, behoort hij tot een van de besten ooit. Hij heeft immers alles minstens één keer gewonnen", vindt Boogert. "Als hij op gras speelt, past hij zijn spel aan. Hij blijft niet hangen in zijn standaard spel en daardoor kan hij ook op een andere ondergrond goed uit de voeten."

"Zonder Federer zou hij alleen een concurrent minder gehad hebben", zegt de voormalig nummer 29 van de wereld. "Bovendien: cijfers liegen niet. Federer heeft Wimbledon acht keer gewonnen dus feitelijk heeft Nadal een knappere prestatie geleverd."

Nadal en Federer speelden al 38 keer tegen elkaar. Nadal was 23 keer de betere.

Keuzes

'Rafa' moest in zijn kwartfinalepartij tegen Diego Schwartzman voor het eerst sinds zijn verloren kwartfinale tegen Novak Djokovic in 2015 een set afstaan, waarmee een einde kwam aan de reeks van 37 gewonnen sets in Parijs. Schwartzman liet zien dat Nadal het moeilijk heeft als de ballen snel worden genomen en hij weinig tijd krijgt.

"Nadal is wel degelijk te verslaan. Dominic Thiem deed het vorige maand in Madrid. Maar nu moet het wel in een best-of-five gebeuren en dat wordt echt heel lastig."

Boogert gelooft dan ook niet dat Nadals dominantie snel eindigt. "Ik denk dat Nadal zeker nog twee Roland Garros-titels op zijn naam kan bijschrijven, waarmee hij zijn totaal op twaalf zou brengen. Natuurlijk is hij ook weleens geplaagd door blessures, maar waarom zou hij niet tot zijn 35e of 36e door kunnen gaan? Om fysiek op hoog niveau te blijven en te kunnen blijven winnen, zal hij wel keuzes moeten maken en in aanloop naar Roland Garros misschien twee graveltoernooien moeten laten schieten."

Nadal krijgt in de halve finales tegenstand van de Argentijn Juan Martin del Potro. De wedstrijd staat om 15.30 uur vrijdagmiddag ingepland. In een eventuele finale moet hij zondag voor zijn elfde titel afrekenen met de Oostenrijker Thiem of de Italiaan Marco Cecchinato.