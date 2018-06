Nadal herstelt zich tegen Schwartzman en bereikt halve finales in Parijs

De partij op het Philippe-Chatrier Court was woensdag begonnen, maar werd door de regen gestaakt. Nadal had de eerste set toen verrassend met 6-4 verloren en leidde in het tweede bedrijf met 5-3.

Een dag later kende Nadal een stuk minder problemen met de 25-jarige Schwartzman, de nummer elf van de plaatsingslijst. De Spanjaard maakte geen fout meer in de tweede set en trok ook het derde en vierde bedrijf eenvoudig naar zich toe. De partij duurde in totaal 3 uur en 42 minuten: 4-6, 6-3, 6-2 en 6-2.

De 32-jarige Nadal verloor weliswaar voor de eerste keer sinds 2015 een set op Roland Garros, maar blijft in de race om het Grand Slam-toernooi voor de elfde keer in zijn loopbaan te winnen.

In de halve finales neemt hij het op tegen de Kroaat Marin Cilic of de Argentijn Juan Martin del Potro.

Thiem

Voor Schwartzman komt er een einde aan zijn beste Roland Garros ooit. De nummer twaalf van de wereld, die vorig jaar tot de derde ronde reikte op het Franse gravel, bereikte in 2017 ook de kwartfinales op de US Open.

De andere halve finale bij de mannen gaat tussen de Oostenrijker Dominic Thiem en de Italiaan Marco Cecchinato, die in de kwartfinales voor een daverende verrassing zorgde door Novak Djokovic uit te schakelen.