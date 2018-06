Nadal moet comeback tegen Schwartzman door regen donderdag vervolgen

De Spaanse topfavoriet had een behoorlijke kluif aan de Argentijn Diego Schwartzman, die de eerste set verrassend met 6-4 had gewonnen. In de tweede set stond Nadal met 5-3 en 30-15 voor.

Eerder in de tweede set, bij een stand van 3-2 in het voordeel van Schwartzman, werd de partij ook al onderbroken vanwege regen. De organisatie keek het even aan, maar besloot om 19.30 uur dat verder spelen geen zin meer had.

Overigens was de setwinst van de sterk spelende Schwartzman bijzonder, want Nadal had 37 sets op rij gewonnen op Roland Garros. In de kwartfinales van 2015, waarin hij verloor van Novak Djokovic, stond de zestienvoudig Grand Slam-winnaar voor het laatst een set af.

De 32-jarige Nadal jaagt in Parijs op zijn elfde eindzege. Hij won Roland Garros eerder in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en vorig jaar.

Cilic-Del Potro

Op de andere baan waren Marin Cilic en Juan Martin del Potro in de andere kwartfinalepartij nog bezig met de eerste set. De nummer vier en zes van de wereld waren aan elkaar gewaagd, want in de tiebreak stond het 5-5 toen regen wederom spelbreker werd.

Dinsdag plaatsten Dominic Thiem en Marco Cecchinato zich al voor de halve finales van Roland Garros. Thiem won in drie sets van de niet-fitte Alexander Zverev, terwijl Cecchinato zeer verrassend te sterk was voor Djokovic.

In het vrouwentoernooi zijn de vier halvefinalisten al wel bekend. In de strijd om een finaleplek neemt Simona Halep het op tegen Garbiñe Muguruza en staat Madison Keys tegenover Sloane Stephens.