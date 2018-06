Muguruza wint overtuigend van Sharapova en treft Halep in halve finales

Muguruza bereikte daardoor voor de tweede keer de laatste vier in Parijs. De vorige keer was in 2016, toen won ze direct ook het toernooi.

De mondiale nummer drie uit Spanje speelt in de halve finale tegen de winnares van het duel tussen Simona Halep en Angelique Kerber.

Sjarapova en Muguruza verschenen redelijk uitgerust op Court Philippe Chatrier. De Spaanse zag haar Oekraïense tegenstander Lesia Tsurenko in de vorige ronde na twee verloren games geblesseerd opgeven. Sjarapova hoefde zelfs helemaal de baan niet op. De Amerikaanse Serena Williams trok zich terug vanwege een borstspierblessure.

Muguruza verloor tot dusver nog geen set op Roland Garros. Ook tegen tweevoudig winnares Sjarapova (2012 en 2014) nam de Spaanse vanaf het begin het initiatief. Sjarapova had geen antwoord op het spel van Muguruza en verliet na 1 uur en 10 minuten gedesillusioneerd de baan.

Het was de eerste overwinning voor Muguruza tegen de nummer dertig van de wereld uit Rusland. Sjarapova won de drie eerdere onmoetingen met Muguruza, waaronder in de kwartfinales van Roland Garros in 2014.

Halep

Voor Halep was het de derde keer dat ze de halve finales bereikte in Parijs. De mondiale nummer één uit Roemenië haalde zelfs twee keer de finale van Roland Garros (in 2014 en 2017), maar wacht nog altijd op haar eerste Grand Slam-titel.

Tegen Kerber had Halep het alleen in de eerste set erg lastig. Ze kwam op een 4-0 achterstand, maar knokte zich vervolgens terug en sleepte er een tiebreak uit. Daarin trok Kerber aan het langste eind.

In de tweede set moest de 30-jarige Duitse direct haar opslagbeurt inleveren, waarna de Roemense de stand in sets gelijk kon trekken.

Kerber kende in de derde set opnieuw veel problemen tijdens haar opslagbeurten. Ze moest drie van haar vier servicegames inleveren. Kerber kreeg ook last van haar linkerenkel en moest daarvoor een medische behandeling ondergaan.

Halep bleef solide spelen en benutte na een partij van twee uur en een kwartier haar eerste wedstrijdpunt.

"Ik heb het altijd moeilijk tegen Angelique en had me dus goed voorbereid", zei Halep na afloop op Court Suzanne Lenglen. Toch kwam ze in de eerste set op een 4-0 achterstand. "Ik bleef vechten en geloof houden en dat betaalde uit", aldus Halep die via een tiebreak wel de eerste set weggaf.

De 30-jarige Kerber, die in Parijs nog nooit verder kwam dan de kwartfinales, verloor dit jaar voor haar partij tegen Halep nog geen set in de Franse hoofdstad. De Duitse nummer twaalf van de wereld had het eigenlijk alleen in de derde ronde moeilijk tegen Kiki Bertens, die ze met twee tiebreaks versloeg.