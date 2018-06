Emotionele Cecchinato begrijpt niks van 'ongelooflijke zege' op Djokovic

"Misschien ben ik nog aan het dromen, want het is ongelooflijk om Djokovic te verslaan in de kwartfinales van Roland Garros. Het maakt me heel trots dat ik geschiedenis heb geschreven", zei Cecchinato na zijn historische zege in Parijs (6-3, 7-6 (4), 1-6 en 7-6 (11).

De nummer 72 van de wereld trok na 3 uur en 26 minuten aan het langste eind op het Suzanne-Lenglen Court en is de eerste Italiaan die de halve finales bereikt van een Grand Slam-toernooi sinds Corrado Barazzutti in 1978.

Cecchinato, die voor deze editie van Roland Garros überhaupt nog nooit een partij op een Grand Slam-toernooi won, is zelf ook nog beduusd van het feit dat hij de voormalig nummer één van de wereld en winnaar van 2016 naar huis stuurde.

"Ik begrijp er zelf helemaal niks van", aldus de ongeplaatste Italiaan. "Ik was heel erg moe en ik zou niet weten wat er gebeurd was als er een vijfde set was gekomen, maar gelukkig won ik de wedstrijd. De bal die op matchpoint op de lijn eindigde, is vanaf nu het mooiste moment uit mijn leven. Echt ongelooflijk."

Thiem

Zijn knappe prestaties op Roland Garros komen na een zware periode voor Cecchinato, die twee jaar geleden nog voor achttien maanden werd geschorst voor matchfixing, een straf die daarna werd teruggebracht naar een jaar en uiteindelijk zelfs werd kwijtgescholden.

Cecchinato was vlak na zijn zege op Djokovic dan ook emotioneel. "Ik moest huilen, omdat dacht ik aan de vele tegenslagen die ik heb moeten doorstaan. Dat is het nu allemaal waard geweest."

In de halve finales neemt de revelatie van Roland Garros het vrijdag op tegen Dominic Thiem, die in de kwartfinales eenvoudig te sterk was voor Alexander Zverev. Cecchinato kijkt uit naar zijn twee rustdagen.

"Ik ben doodop. Voor mij is het eerste keer dat ik in de halve finales van een Grand Slam sta, dus het is allemaal nieuw voor me, maar ik ben wel blij dat ik even niet hoef te spelen. Die twee rustdagen zal ik nodig hebben om te herstellen."

De andere twee kwartfinales bij de mannen worden woensdag gespeeld. De als eerste geplaatste Rafael Nadal neemt het op tegen de Argentijn Diego Schwartzman en de Kroaat Marin Cilic treft de Argentijn Juan Martin Del Potro.