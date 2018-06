Murray zegt door gebrek aan fitheid af voor grastoernooi Rosmalen

Hij moet zijn rentree op de ATP Tour zodoende uitstellen. "Ik vind het heel jammer dat ik niet kan spelen in Rosmalen. Ik keek ernaar uit om voor de eerste keer hier te spelen, maar ik ben er nog niet klaar voor", aldus Murray.

"Mijn doel is nog steeds om binnen een paar weken weer te kunnen spelen, maar ik wil 100 procent fit zijn op het moment dat ik terugkeer."

Toernooidirecteur Marcel Hunze: "Wij keken uit naar de aanwezigheid van Andy bij ons toernooi. Het is jammer dat het dit jaar niet gaat lukken, maar we hebben alle begrip voor zijn beslissing. Door de goede contacten met Andy en zijn team hopen we een goede basis te hebben gelegd om hem in de toekomst in Rosmalen te zien."

Murray (30) kwam vorig jaar op Wimbledon, het toernooi dat hij zowel in 2013 als 2016 op zijn naam schreef, door zijn heupblessure voor het laatst in actie tijdens een officieel toernooi.

De drievoudig Grand Slam-winnaar liet aanvankelijk weten op koers te liggen voor een rentree bij de start van het grasseizoen, maar komt daar nu dus toch op terug. Het is nog niet bekend of zijn deelname aan Wimbledon in gevaar is.

Nummer één

Murray, inmiddels afgezakt naar plaats 29 op de ATP-ranking, heeft last van zijn heup sinds zijn nederlaag tegen Stan Wawrinka in de halve finale van Ronald Garros van vorig jaar. Op dat moment was hij al ruim een halfjaar de nummer één van de wereld.

Naast zijn twee Wimbledon-titels was Murray in 2012 ook de beste op de US Open. Op de Australian Open verloor hij elk van zijn vijf finales en in de eindstrijd van Roland Garros stapte hij twee jaar geleden eveneens als verliezer van de baan.

Aan de Libéma Open doen onder anderen Robin Haase en Kiki Bertens mee. Het toernooi begint volgende week maandag en duurt tot en met zondag 17 juni.