Sombere Djokovic slaat grasseizoen mogelijk over na verlies in Parijs

De Serviër verloor in een enerverende kwartfinale in vier sets en verscheen daarna gebroken op de persconferentie. Hij zat er verloren bij en beantwoordde de meeste vragen slechts met "nee" of "ik weet het niet".

"Ik weet nog niet of ik op gras zal spelen", was een van de weinige dingen die Djokovic zei. De Roland Garros-winnaar van 2016 worstelt mede door blessures al langer met zijn vorm. Tegen Cecchinato had hij last van zowel zijn nek als zijn onderbeen.

Djokovic bestreed wel dat hij de zwaarste nederlaag in zijn loopbaan had geleden en had geen moeite om de verrassend goed spelende Cecchinato te feliciteren.

"Het is voor mij nooit moeilijk om een tegenstander met wie ik een geweldige partij heb gespeeld te feliciteren. Marco heeft verdiend gewonnen en hij is een goede kerel."

Verrassend

De nederlaag van Djokovic tegen Cecchinato was zeer verrassend. De Italiaanse nummer 72 van de wereld won tot deze editie van Roland Garros nog nooit een partij op een Grand Slam. Hij is de laagst geklasseerde speler in de halve finales in Parijs sinds de Rus Andrei Medvedev in 1999.

Djokovic kwam sinds zijn eindzege op Roland Garros in 2016 - met uitzondering van zijn finaleplaats op de US Open in dat jaar - niet meer verder dan de kwartfinales op een Grand Slam.

In de resterende kwartfinales staat de grote favoriet Rafael Nadal woensdag tegenover de Argentijn Diego Schwartzman. Daarnaast neemt Marin Cilic het op tegen Juan Martin del Potro. Cecchinato strijdt om een finaleticket met Dominic Thiem.