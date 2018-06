Stephens en Keys zonder setverlies naar halve finales Roland Garros

De als tiende geplaatste Stephens rekende in 1 uur en 11 minuten af met de als veertiende gerangschikte Daria Kasatkina uit Rusland: 6-3 en 6-1.

Stephens maakte vorig jaar indruk door de US Open op haar naam te schrijven. Bovendien kwam ze al eens tot de halve eindstrijd op de Australian Open en de kwartfinales op Wimbledon.

De halvefinalepartij tussen de 25-jarige Stephens en haar landgenoot Keys wordt een herhaling van de US Open-finale van vorig jaar. Die partij was toen vrij eenzijdig en eindigde met 6-3 en 6-0 in het voordeel van Stephens.

Zowel Stephens als Keys staat voor het eerst in de halve finales van Roland Garros. Voor beiden was het beste resultaat tot deze editie de vierde ronde.

Keys

Keys mocht in haar kwartfinalepartij na 1 uur en 26 minuten de felicitaties in ontvangst nemen van Putintseva, de enige ongeplaatste speelster bij de laatste acht. Het werd 7-6 (5) en 6-4.

De 23-jarige Keys had meer moeite met de Kazakse nummer 98 van de wereld dan in de vorige ronde met de Roemeense Mihaela Buzarnescu (6-1 en 6-4), want de speelsters elkaar lang in evenwicht. De mondiale nummer dertien sloeg wel op haar eerste matchpoint toe.

Keys heeft in haar eerste vijf partijen op Roland Garros nog geen setverlies geleden. Haar komende tegenstander Stephens stond tot dusver één set af.

Woensdag staan de andere twee halvefinalepartijen op het programma. Simona Halep neemt het dan op tegen Angelique Kerber en Garbiñe Muguruza treft Maria Sharapova.