Keys zonder setverlies naar halve finales Roland Garros

Keys mocht na 1 uur en 26 minuten de felicitaties in ontvangst nemen van Putintseva, de enige ongeplaatste speelster bij de laatste acht.

In de eerste set kwam de 23-jarige Keys na een break in de zevende games op een 5-3 achterstand, maar de Amerikaanse wist zich terug te knokken. In de tiebreak benutte ze haar tweede setpunt.

Keys had meer moeite met de Kazakse nummer 98 van de wereld dan in de vorige ronde met de Roemeense Mihaela Buzarnescu (6-1 en 6-4), want ook in het tweede bedrijf hielden de speelsters elkaar lang in evenwicht.

In de zevende game leverde de 23-jarige Putintseva als eerste haar opslag in. Keys gaf haar voorsprong vervolgens niet meer uit handen en sloeg op haar eerste matchpoint direct toe.

Zonder setverlies

Keys, die tot dit jaar nooit verder kwam dan de vierde ronde op Roland Garros, heeft in haar eerste vijf partijen bij het Franse Grand Slam-toernooi nog geen setverlies geleden.

In de eerste twee rondes was de US Open-finaliste van vorig jaar te sterk voor haar landgenotes Sachia Vickery (tweemaal 6-3) en Caroline Dolehide (6-4 en 6-1), waarna ze in de derde ronde afrekende met het Japanse talent Naomi Osaka (6-1 en 7-6 (7)).

Keys moet het in de strijd om een plek in de finale opnemen tegen de winnares van het duel tussen Daria Kasatkina en Sloane Stephens, de Amerikaanse die Keys vorig jaar van de US Open-titel hield.