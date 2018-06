Thiem eerste halvefinalist in Parijs na vlotte zege op niet fitte Zverev

De partij tussen twee van de beste jonge tennissers op de ATP Tour beloofde spannend te worden, maar nummer drie van de wereld Zverev had vanaf de derde game last van zijn been. In de eerste set kon de 21-jarige Duitser lang bijblijven, maar moest hij toch de set aan de drie jaar oudere Thiem laten (6-4).

Zverev, die in zijn eerste vier partijen in Parijs al bijna twaalf uur op de baan had gestaan, greep regelmatig naar zijn hamstring. Hij liet zich pas bij een 4-1 achterstand in de tweede set behandelen door een fysiotherapeut.

Hij kwam terug de baan op, maar zijn tempo lag een stuk lager dan in het begin van de wedstrijd en Thiem liep snel uit naar een 2-0 voorsprong in sets. De mondiale nummer acht dicteerde daarna het spel en stootte makkelijk door naar de overwinning.

Nadal

Na de zege op Zverev geldt Thiem op papier als de belangrijkste uitdager van Nadal. De Oostenrijker kan de tienvoudig Roland Garros-winnaar pas in de finale treffen. Hij versloeg Nadal vorige maand nog in de kwartfinales van het graveltoernooi van Madrid.

Thiem staat voor het derde jaar op rij in de halve finales van Roland Garros. De pupil van coach Günter Bresnik wacht nog op zijn eerste finaleplaats op een Grand Slam.

In de strijd om een finaleticket op Roland Garros neemt Thiem het donderdag op tegen Novak Djokovic of de Italiaan Marco Cecchinato, die later op dinsdag tegenover elkaar staan in Parijs.

In de andere kwartfinales treft Nadal de Argentijn Diego Schwartzman en neemt de Kroaat Marin Cilic het op tegen de Juan Martin del Potro uit Argentinië.