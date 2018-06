Djokovic buigt voor Italiaanse sensatie Cecchinato op Roland Garros

Djokovic, die last van zijn nek en onderbeen had, ging onderuit in 3-6, 6-7 (4), 6-1 en 6-7 (11). De partij duurde zo'n 3,5 uur. Cecchinato, de nummer 72 van de wereld en de eerste Italiaan bij de laatste vier van een Grand Slam-toernooi sinds 1978, sloeg op zijn vierde matchpoint toe.

Cecchinato won tot deze editie van Roland Garros nog nooit een partij op een Grand Slam. Hij is de laagst geklasseerde speler in de halve finales in Parijs sinds de Rus Andrei Medvedev in 1999. Djokovic kwam sinds zijn eindzege op Roland Garros in 2016 - met uitzondering van zijn finaleplaats op de US Open in dat jaar - niet meer verder dan de kwartfinales op een Grand Slam.

Voormalig nummer één van de wereld Djokovic was, hoewel hij mede door andere blessures al maanden met zijn vorm worstelt, nog vrij simpel doorgedrongen tot de laatste acht. Op weg naar de kwartfinales stond hij slechts één set af.

Problemen

Tegen Cecchinato, die eerder al van de geplaatste spelers David Goffin en Pablo Carreño-Busta had gewonnen, kwam de 31-jarige Serviër echter direct in de problemen. Hij verloor de eerste set en moest daarna ook in de tiebreak buigen.

De partij leek te kantelen toen Djokovic de derde set met 6-1 won en hij in de vierde set een 5-2-voorsprong kwam. Cecchinato knokte zich terug, dwong een tiebreak af en daarin ontspon zich een prachtig gevecht. Djokovic werkte op fenomenale wijze nog enkele matchpoints weg, maar moest toch buigen.

Cecchinato (25) kon zijn stunt niet bevatten. "Ben ik aan het dromen? Misschien ben ik aan het slapen? Ik snap er helemaal niks van", zei de verbouwereerde Italiaan direct na de partij.

Thiem

Eerder op de dag was Thiem, de volgende opponent van Cecchinato, vrij snel klaar met de niet-fitte Zverev. In slechts 1 uur en 52 minuten was het 6-4, 6-2 en 6-1 voor de Oostenrijker.

De partij tussen twee van de beste jonge tennissers op de ATP Tour beloofde spannend te worden, maar nummer drie van de wereld Zverev had vanaf de derde game last van zijn been. In de eerste set kon de 21-jarige Duitser lang bijblijven, maar moest hij toch de set aan de drie jaar oudere Thiem laten (6-4).

Zverev, die in zijn eerste vier partijen in Parijs al bijna twaalf uur op de baan had gestaan, greep regelmatig naar zijn hamstring. Hij liet zich pas bij een 4-1 achterstand in de tweede set door een fysiotherapeut behandelen.

Hij kwam terug de baan op, maar zijn tempo lag een stuk lager dan in het begin van de wedstrijd en Thiem liep snel uit naar een 2-0-voorsprong in sets. De mondiale nummer acht dicteerde daarna het spel en stootte makkelijk door naar de overwinning.

Nadal

Na de zege op Zverev geldt Thiem op papier als de belangrijkste uitdager van Rafael Nadal. De Oostenrijker kan de tienvoudig Roland Garros-winnaar pas in de finale treffen. Hij is de enige speler die de Spanjaard vorig jaar en dit jaar op gravel wist te verslaan.

In zijn kwartfinalepartij treft Nadal woensdag de Argentijn Diego Schwartzman. Daarnaast neemt Marin Cilic het op tegen Juan Martin del Potro.