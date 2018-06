Schwartzman haalde op Roland Garros inspiratie uit 'David en Goliath'

"Heb je ooit David en Goliath gelezen? Dat is waarom ik bleef geloven dat ik kon winnen", zei de 1.70 meter lange Schwartzman op de persconferentie na zijn zege op de 2.03 meter lange Anderson (1-6, 2-6, 7-5, 7-6 (0) en 6-2).

De 25-jarige Schwartzman won slechts 6 van de eerste 23 games in zijn partij tegen de Zuid-Afrikaan Anderson, die op de wereldranglijst vijf plaatsen hoger staat dan de Argentijn (7 om 12).

De tennisser uit Buenos Aires rechtte in de derde set de rug en won uiteindelijk na een partij van bijna vier uur, zoals David in het Bijbelverhaal de Filistijnse reus Goliath velde met een steen tegen zijn voorhoofd.

"Ik las het verhaal over David en Goliath toen ik op school zat en probeer daar altijd aan te denken als ik tegen Kevin of andere jongens van twee meter moet spelen", aldus Schwartzman.

"Het feit dat Kevin twee keer zo lang is als ik was een reden voor mij om te proberen in de partij te blijven. Je kan ook wedstrijden winnen als je niet zo sterk en lang bent als Kevin."

Nadal

In zijn eerste kwartfinale op Roland Garros wacht Schwartzman een nog grotere uitdaging, want hij zal het woensdag moeten opnemen tegen tienvoudig winnaar Rafael Nadal.

De Argentijn speelde vijf keer eerder tegen de nummer één van de wereld en verloor vijf keer. Hij pakte één keer een set, vorig jaar in de vierde ronde van de Australian Open.

"Ik heb in al mijn partijen tegen Nadal kansen gehad", stelde Schwartzman, die vorige maand op het grote graveltoernooi van Madrid met 6-3 en 6-4 verloor van Nadal. "Ik zal ook nu kansen krijgen, maar ik zal honderd procent of beter moeten zijn om die te benutten."

Rafael Nadal

Vriend

Nadal, die 1.85 meter lang is, plaatste zich maandag voor de twaalfde keer in zijn loopbaan voor de kwartfinales op Roland Garros door met 6-3, 6-2 en 7-6 (4) te winnen van de ongeplaatste Duitser Maximilian Marterer.

De zondag 32 geworden Mallorcaan heeft nu 37 sets op rij gewonnen bij het Grand Slam-toernooi in Parijs. Dat zijn er vier minder dan het record dat Björn Borg tussen 1979 en 1981 neerzette.

Nadal kijkt uit naar het duel met zijn vriend Schwartzman, met wie hij vorige maand nog trainde op zijn academie op Mallorca. "Het is altijd leuk om hem tegen te komen in de kwartfinale, omdat hij een goede vriend is. Hij is een harde werker en ik ben blij om te zien dat hij zoveel succes heeft."

"Hij is de nummer twaalf van de wereld, dus ik verwacht een heel lastige partij, waarin ik zal moeten vechten. Ik weet wat ik moet doen, maar het is lastig om dat voor elkaar te krijgen omdat hij zo goed is."