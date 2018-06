Serena Williams trekt zich geblesseerd terug voor duel met Sharapova

"Helaas ondervind ik te veel hinder van mijn borstspier. Ik ben fysiek niet in staat om te serveren", zei Williams op een speciaal ingelaste persconferentie in Parijs. "Het is onmogelijk om te spelen als je niet eens kan serveren."

De voormalig nummer één van de wereld speelde zondag nog met haar zus Venus Williams in het dubbelspel tegen de Sloveense Andreja Klepac en de Spaanse Maria José Martinez Sanchez. De Williams-zussen pakten in de derde set geen enkele game: 4-6, 7-6 (4) en 0-6.

"Gisteren in het dubbelspel heb ik veel tape gebruikt ter ondersteuning, maar het is niet beter geworden", legde Williams uit. "Ik ben enorm teleurgesteld."

De 36-jarige Williams was bezig aan haar eerste Grand Slam sinds de geboorte van haar dochter Alexis Olympia afgelopen najaar. "Ik heb veel tijd met mijn dochter en familie opgegeven om hier te kunnen spelen. Daarom vind ik het enorm jammer om me terug te moeten trekken."

"Ik ben nooit eerder in mijn leven zo teleurgesteld geweest. Ik heb in mijn carrière elke denkbare blessure wel gehad, maar deze nog nooit", vertelde Williams.

Ten koste van Kristyna Pliskova, Ashleigh Barty en Julia Görges bereikte ze de vierde ronde, waarin ze maandagmiddag tegen Sharapova moest aantreden.

Biografie

De verhouding tussen de speelsters stond voorafgaand aan het duel op scherp. Tijdens haar zwangerschapsverlof las Williams de biografie van haar Russische rivaal. Daarin onthulde Sharapova onder meer dat Williams na de Wimbledon-finale van 2004 zat te huilen in de kleedkamer.

"Ik heb wel vaker moeten huilen na een wedstrijd", zei Williams daar afgelopen weekend over. "Dat toont alleen maar aan hoeveel passie ik heb voor de sport. Maar ik vind persoonlijk dat zulke verhalen niet naar buiten horen te komen."

Williams toonde zich verbaasd dat haar naam zo vaak opdook in de biografie Unstoppable. "Dat had ik niet verwacht en vind ik vreemd. Ik denk juist dat we elkaar als sporters zoveel mogelijk moeten steunen. Zeker als vrouwen onder elkaar."

Tijdens de persconferentie stelde Williams dat ze graag tegen haar rivale had gespeeld. "Ik baal ervan dat ik geblesseerd ben juist nu ik tegen Maria moet spelen. Maar ik heb mezelf beloofd dat ik niet de baan op ga als ik mezelf niet ten minste 50 procent fit voel."

Williams is door de afwezigheid rondom de geboorte van haar kind afgezakt naar de 451e plaats van de WTA-ranglijst. Door haar afmelding blijft ze voorlopig steken op 23 eindzeges in Grand Slams. De Australische Margaret Court is met 24 toernooizeges nog altijd recordhouder.