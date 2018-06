Nadal zonder setverlies naar kwartfinales Roland Garros

Nadal rekende op het Philippe-Chatrier Court in 2 uur en 31 minuten af met de 22-jarige Duitser en boekte de negenhonderdste zege uit zijn loopbaan: 6-3, 6-2 en 7-6 (4).

De 32-jarige Spanjaard bleef bovendien zonder setverlies in Parijs. In de eerste drie ronden was hij al eenvoudig te sterk voor de Italiaan Simone Bolelli, de Argentijn Guido Pella en de Fransman Richard Gasquet.

Ook van Marterer, de nummer 70 van de wereld, had Nadal weinig te vrezen. De jonge Duitser toonde bij vlagen zijn talent, maar het was niet genoeg om de Spaanse gravelspecialist aan het wankelen te brengen.

Elfde zege

Nadal kan Roland Garros al voor de elfde keer in zijn loopbaan winnen. De zestienvoudig Grand Slam-winnaar toonde zich in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2017 al de sterkste op het Franse gravel.

In de kwartfinales neemt Nadal het op tegen Diego Schwartzman, die zich op knappe wijze bij de laatste acht voegde door de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson in een marathonpartij te verslaan.

Schwartzman knokte zich in de vierderondepartij op het Suzanne-Lenglen Court terug van een 2-0-achterstand in sets en kroonde zich na liefst 3 uur en 51 minuten tot winnaar: 1-6, 2-6, 7-5, 7-6 en 6-2.

Voor de 25-jarige Argentijn is het de eerste keer dat hij de kwartfinales bereikt op Roland Garros. Vorig jaar kwam de huidige nummer twaalf van de wereld tot de derde ronde.

Del Potro

Del Potro drong voor de eerste keer in zes jaar door tot de kwartfinales. De als vijfde geplaatste Argentijn liet zich niet verrassen door John Isner, de nummer negen van de plaatsingslijst.

De 33-jarige Amerikaan slaagde er niet in om een set te winnen: 6-4, 6-4 en 6-4. Ook zijn machtige service, waarmee hij twaalf aces sloeg, kon hem niet redden. Na een uur en 59 minuten benutte Del Potro zijn derde matchpoint en was de wedstrijd in Parijs voorbij.

Hij strijdt met Cilic om een plek bij de laatste vier. De Kroaat, als derde geplaatst, had wel veel moeite om de kwartfinales te bereiken.

Na ongeveer drie uur en drie kwartier stapte hij tegen de Italiaan Fabio Fognini als winnaar van de baan: 6-4, 6-1, 3-6, 6-7 (4) en 6-3. Cilic staat voor de tweede keer in zijn loopbaan in de kwartfinales van Roland Garros.

Dubbelspel

In het gemengd dubbelspel slaagden Demi Schuurs en Matwé Middelkoop er niet in door te dringen tot de halve finales.

Het Nederlandse koppel verloor in de kwartfinales van Gabriela Dabrowski uit Canada en Mate Pavic uit Kroatië. Binnen een uur was het 6-4 en 6-4 voor de nummer één van de plaatsingslijst.

Schuurs kwam op Roland Garros ook in actie in het vrouwendubbel met de Belgische Elise Mertens als partner. Het duo werd in de eerste ronde uitgeschakeld.