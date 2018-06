Muguruza net als Halep naar laatste acht, Wozniacki strandt verrassend

Muguruza hoefde zich amper in te spannen om de laatste acht te bereiken. De als derde geplaatste Spaanse, die Roland Garros twee jaar geleden won, zag haar opponente Lesia Tsurenko al na twee games opgeven.

Ze treft nu Maria Sharapova, die evenmin veel moeite hoefde te doen. De Russin, als 28ste geplaatst op het Franse gravel, hoefde niet in actie te komen. Haar tegenstander Serena Williams meldde zich vlak voor het duel af.

Angelique Kerber plaatste zich ook voor de kwartfinales. De nummer twaalf van de plaatsingslijst was in twee sets te sterk voor Caroline Garcia: 6-2 en 6-3. Voor Kerber is het de tweede keer dat ze zich bij de laatste acht voegt. De dertigjarige Duitse reikte in 2012 ook al eens tot de kwartfinales, maar dat was eveneens haar eindstation.

In de vierde ronde neemt Kerber, die in 2016 al de Australian Open en US Open won, het op tegen Halep. De 26-jarige Roemeense rekende eerder op maandag in slechts 59 minuten af met de Belgische Elise Mertens: 6-2 en 6-1.

Break

Mertens brak Halep nog wel op 5-0 in de tweede set, maar gaf vervolgens direct haar servicegame uit handen en verloor zo de partij op het Philippe-Chatrier Court.

Door haar simpele zege blijft Halep in de race om voor het eerst in haar loopbaan een Grand Slam-toernooi te winnen. De nummer één van de wereld reikte wel al twee keer eerder tot de finale op Roland Garros.

In 2014 bleek Sharapova te sterk op het Franse gravel en vorig jaar trok Jelena Ostapenko aan het langste eind. Beide finales eindigden in een driesetter.

Wozniacki

De partij tussen Wozniacki en Kasatkina werd zondag vanwege invallende duisternis onderbroken bij een stand van 7-6 en 3-3 in het voordeel van het Russische talent.

Bij het hervatten van de wedstrijd pakte Wozniacki geen enkele game meer en dus trok de nummer twee van de wereld verrassend aan het kortste eind: 7-6 (5) en 6-3. Wozniacki, die dit jaar al de Australian Open won, verzuimde zo haar prestatie van vorig jaar op Roland Garros minstens te evenaren. Ze reikte toen, net als in 2010, tot de kwartfinales.

Kasatkina voegde zich voor de eerste keer in haar loopbaan bij de laatste acht van een Grand Slam-toernooi. De huidige nummer veertien van de wereld neemt het voor een plek in de halve eindstrijd op tegen de Amerikaanse Sloane Stephens.