Djokovic voor negende keer op rij naar kwartfinales in Parijs

Djokovic rekende op het Court Philippe Chatrier in 2 uur en 25 minuten af met Verdasco, die last had van zijn voet en zodoende niet geheel fit op de baan verscheen: 6-3, 6-4 en 6-2.

Door zijn eenvoudige zege blijft Djokovic in de race om Roland Garros voor de tweede keer in zijn loopbaan te winnen. Twee jaar geleden trok de voormalige nummer één van de wereld voor de eerste keer aan het langste eind in Parijs.

In 2012, 2014 en 2015 verloor Djokovic de finale, in 2011 en 2013 strandde de huidige nummer twintig van de plaatsingslijst in de halve eindstrijd en in 2010 en 2017 was de kwartfinale zijn eindstation.

Voetblessure

Tegen Verdasco ging het aan het begin gelijk op. De eerste drie games namen gezamenlijk liefst een half uur in beslag. Toen Djokovic daarna een break plaatste, liep hij vrij rap uit naar 6-3.

In de tweede set plaatste de Serviër bij een stand van 3-3 de beslissende break. Verdasco had zich toen al aan een voet laten behandelen. De 34-jarige Spanjaard kon het daarna niet meer spannend maken: 6-2.

In de kwartfinales neemt Djokovic het op tegen Marco Cecchinato. De Italiaan, die de 72e plek inneemt op de wereldranglijst, rekende in de vierde ronde verrassend af met de Belg David Goffin: 7-5, 4-6, 6-0 en 6-3.

Zverev

Eerder op zondag plaatste Zverev zich al met pijn en moeite voor de kwartfinales. De 21-jarige Duitser had tegen Karen Khachanov, net als in de tweede en derde ronde, vijf sets nodig om ​te winnen.

De partij op het Suzanne-Lenglen Court duurde liefst 3 uur en 29 minuten: 4-6, 7-6 (4), 2-6, 6-3 en 6-3. Voor de als tweede geplaatste Zverev is het de eerste keer dat hij de laatste acht weet te bereiken op een Grand Slam-toernooi.

De talentvolle Duitser, die in aanloop naar Roland Garros de toernooien van München en Madrid won en in Rome de finale bereikte, weet echter nog niet te imponeren op het Franse gravel.

Zverev kwam weliswaar eenvoudig zijn eerste wedstrijd door, maar de huidige nummer drie van de wereld had vervolgens tegen zowel de Serviër Dusan Lajovic (tweede ronde) als de Bosniër Damir Dzumhur (derde ronde) vijf sets nodig om te winnen.

Door zijn eveneens moeizame zege op Khachanov is Zverev de eerste speler sinds Tommy Robredo in 2013 die er op Roland Garros in slaagt om drie wedstrijden op rij te winnen na een vijfsetter.

Veerkracht

Khachanov, die de 38e plek inneemt op de wereldranglijst, maakte het Zverev lange tijd wel lastig. De 22-jarige Rus pakte de eerste set en dolf in het tweede bedrijf maar nipt het onderspit door de tiebreak te verliezen.

Nadat Khachanov de derde set overtuigend won, leek Zverev zo goed als verslagen. Hij toonde echter een knap staaltje veerkracht door de wedstrijd met 6-3 en 6-3 alsnog naar zich toe te trekken.

In de kwartfinales neemt Zverev het op tegen Dominic Thiem, die na vier sets afrekende met de Japanner Kei Nishikori: 6-2, 6-0, 5-7 en 6-4. De partij op het Philippe-Chatrier Court duurde 2 uur en 28 minuten.

De als zevende geplaatste Thiem maakte vooral het verschil door veel meer winners te slaan dan Nishikori (41 om 21). De Oostenrijker bereikte al voor het derde jaar op rij de kwartfinales op Roland Garros.

Koolhof

In het dubbelspel viel voor Wesley Koolhof het doek in de achtste finales. Met zijn Nieuw-Zeelandse partner Artem Sitak verloor de Nederlander van het als vijfde geplaatste Colombiaanse duo Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah: 6-3, 4-6 en 3-6.

De 29-jarige Gelderlander stond voor het eerst in de derde ronde van het dubbelspel op een Grand Slam. Koolhof heeft drie ATP-titels op zak, allemaal behaald met Matwé Middelkoop aan zijn zijde.

Ze wonnen in 2016 in Kitzbühel en Sofia, vorig jaar pakten ze de titel in Sydney. Koolhof verloor sindsdien met Sitak vier finales op het hoogste niveau.

Haase

Robin Haase en Matwé Middelkoop werden eveneens uitgeschakeld in het dubbelspel. De Nederlanders waren niet opgewassen tegen het als zesde geplaatste Franse duo Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut: 5-7 en 6-7 (6).

De tweede ronde tegen de Fransen werd gespeeld over twee dagen. Vrijdag werd de wedstrijd afgebroken bij een 5-4 voorsprong voor de Nederlanders vanwege regenval. Zondag werd de partij hervat en waren het alsnog Herbert en Mahut die aan het langste eind trokken.

In het enkelspel was Haase in de eerste ronde uitgeschakeld door de Belg David Goffin. Middelkoop komt later op zondag nog in actie met Demi Schuurs in de achtste finale van het gemengd dubbelspel.