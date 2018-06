Stephens en Keys voor het eerst naar kwartfinales Roland Garros

De vierderondepartij op het Philippe-Chatrier Court tussen Stephens en Kontaveit, die werd aanschouwd door onder anderen oud-bokser Mike Tyson en Paris Saint-Germain-aanvaller Kylian Mbappé, duurde slechts 52 minuten: 6-2 en 6-0.

Voor Stephens is het de eerste keer dat ze in de kwartfinales staat van Roland Garros. De nummer tien van de wereld, die vorig jaar de US Open op haar naam schreef, bereikte wel al vaker de vierde ronde in Parijs.

De 22-jarige Kontaveit had geen schijn van kans tegen Stephens. De nummer 24 van de wereld kon tot 2-2 nog mee met de Amerikaanse, maar won daarna geen enkele game meer.

In de kwartfinales neemt Stephens het op tegen de als tweede geplaatste Caroline Wozniacki of de Russische Daria Kasatkina.

Keys

Eerder op zondag bereikte ook Keys voor het eerst in haar loopbaan de kwartfinales. De Amerikaanse won in de vierde ronde eenvoudig van de Roemeense Mihaela Buzarnescu: 6-1 en 6-4.

De 23-jarige Keys stond vorig jaar in de eindstrijd van de US Open en in 2015 bereikte ze de halve finales van de Australian Open en de kwartfinales op Wimbledon. Op het Franse gravel maakte de Amerikaanse tot op heden minder indruk.

Tegen de dertigjarige Buzarnescu was daar niets van te merken. Vooral in de eerste set dicteerde Keys het spel en Buzarnescu, die voor de eerste keer in de achtste finales van een Grand Slam stond, kon niets beginnen tegen de krachtige slagen van Keys.

De Amerikaanse maakte twee keer zoveel winners (twaalf om zes) en meer dan de helft minder onnodige fouten (vier om elf) dan Buzarnescu, die de 33e plek inneemt op de wereldranglijst.

Kwartfinales

Pas bij een 5-1 achterstand in de tweede set ging Buzarnescu beter spelen. Ze sloeg twee matchpoints weg en kwam terug tot 5-4, maar dat bleek uitstel van executie.

Keys, die de dertiende plek bezet op de wereldranglijst, neemt het in de kwartfinales op tegen Yulia Putintseva uit Kazachstan, die de Tsjechische Barbora Strycova in twee sets versloeg: 6-4 en 6-3.