Stephens en Keys voor het eerst naar kwartfinales Roland Garros

De vierderondepartij op het Philippe-Chatrier Court tussen Stephens en Kontaveit, die werd aanschouwd door onder anderen oud-bokser Mike Tyson en Paris Saint-Germain-aanvaller Kylian Mbappé, duurde slechts 52 minuten: 6-2 en 6-0.

Voor Stephens is het de eerste keer dat ze in de kwartfinales staat van Roland Garros. De nummer tien van de wereld, die vorig jaar de US Open op haar naam schreef, bereikte wel al vaker de vierde ronde in Parijs.

De 22-jarige Kontaveit had geen schijn van kans tegen Stephens. De nummer 24 van de wereld kon tot 2-2 nog mee met de Amerikaanse, maar won daarna geen enkele game meer.

In de kwartfinales neemt Stephens het op tegen de als tweede geplaatste Caroline Wozniacki of de Russische Daria Kasatkina.

Keys

Eerder op zondag bereikte ook Keys voor het eerst in haar loopbaan de kwartfinales. De Amerikaanse won in de vierde ronde eenvoudig van de Roemeense Mihaela Buzarnescu: 6-1 en 6-4.

De 23-jarige Keys stond vorig jaar in de eindstrijd van de US Open en in 2015 bereikte ze de halve finales van de Australian Open en de kwartfinales op Wimbledon. Op het Franse gravel maakte de Amerikaanse tot op heden minder indruk.

Tegen de dertigjarige Buzarnescu was daar niets van te merken. Vooral in de eerste set dicteerde Keys het spel en Buzarnescu, die voor de eerste keer in de achtste finales van een Grand Slam stond, kon niets beginnen tegen de krachtige slagen van Keys. Buzarnescu ging daarna beter spelen, maar redde het niet.

Keys, die de dertiende plek bezet op de wereldranglijst, neemt het in de kwartfinales op tegen Yulia Putintseva uit Kazachstan, die de Tsjechische Barbora Strycova in twee sets versloeg: 6-4 en 6-3.

Bertens

Voor Kiki Bertens zit Roland Garros erop. Zaterdag werd de 26-jarige Wateringse in het enkelspel al uitgeschakeld en zondag strandde ze in het dubbelspel. Het als zesde geplaatste Tsjechische duo Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova was te sterk voor Bertens en haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson: 3-6, 6-4 en 7-6 (6).

Een dag na de uitschakeling in de derde ronde van het enkelspel speelde Bertens de frustraties aanvankelijk de frustraties van haar af. Al snel liep het Nederlands/Zweedse duo uit naar een 5-1 voorsprong, wat tot winst van de set leidde.

Het sterke Tsjechische koppel trok de stand echter gelijk. In de tiebreak van de beslissende derde set sloegen Bertens en Larsson drie matchpoints weg, maar bij het vierde wedstrijdpunt moesten ze alsnog buigen.