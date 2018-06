Williams koestert geen wrok tegen Sharapova voor titanenstrijd in Parijs

Het had het affiche kunnen zijn van de finale, maar beide tennissters zijn om uiteenlopende redenen ver weggezakt op de wereldranglijst. Williams (WTA-451) keerde pas onlangs terug op de baan na de geboorte van haar dochter. Sharapova presteert wisselvallig na het einde van haar dopingschorsing in april vorig jaar.

"Zij speelt al weer bijna een jaar, ik ben pas begonnen. Dus in mijn ogen is zij duidelijk de favoriet", zegt Williams in aanloop naar de titatenstrijd. "Bovendien is gravel een van haar favoriete ondergronden en presteert ze hier erg goed."

Sharapova kende vooral problemen in haar openingspartij tegen Richèl Hogenkamp. De Russische, op Roland Garros als 28e geplaatst, moest zich in de derde set terugknokken van een 3-0 achterstand. Zaterdag had ze echter geen kind aan de als zesde geplaatste Karolina Pliskova.

Williams won Roland Garros drie keer, Sharapova was twee keer de beste. In 2013 stonden de twee tegenover elkaar in de finale, met een zege in twee sets (6-4 en 6-4) voor de Amerikaanse als resultaat.

Biografie

De verhoudingen tussen de speelsters staan in ieder geval op scherp. Tijdens haar zwangerschapsverlof las Williams de biografie van haar Russische rivaal. Daarin onthulde Sharapova onder meer dat de 23-voudig Grand Slam-winnares na de Wimbledon-finale van 2004 zat te huilen in de kleedkamer.

"Ik heb wel vaker moeten huilen na een wedstrijd", zegt Williams, die destijds verrassend verloor van de pas zeventienjarige Sharapova. "Dat toont alleen maar aan hoeveel passie ik heb voor de sport. Maar ik vind persoonlijk dat zulke verhalen niet naar buiten horen te komen."

Williams was vooral verbaasd dat haar naam zo vaak opdook in de biografie Unstoppable. "Dat had ik niet verwacht en vind ik vreemd. Ik denk juist dat we elkaar als sporters zoveel mogelijk moeten steunen. Zeker als vrouwen onder elkaar."

"Ik heb helemaal geen negatieve gevoelens richting haar, maar het boek bestaat voor honderd procent uit geruchten en dat is teleurstellend."