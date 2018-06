Bertens na spannende partij tegen Kerber uitgeschakeld op Roland Garros

Na een gelijkopgaande partij moest de als achttiende geplaatste Bertens in twee sets haar meerdere erkennen in de vier jaar oudere Kerber: 6-7 (4) en 6-7 (4)

De linkshandige Duitse is een voormalig nummer één van de wereld en tweevoudig Grand Slam-kampioene, maar gravel is niet haar favoriete ondergrond. Op Roland Garros kwam ze nooit verder dan de kwartfinale, terwijl ze bij de Australian Open, Wimbledon en de US Open al een keer in de finale stond.

Bertens is juist een specialist op gravel en de Wateringse liet deze week ook een goede indruk achter in de eerste twee rondes van het Grand Slam-toernooi in Parijs. Tegen de solide Kerber maakte ze echter te veel onnodige fouten (52) om de vierde ronde te bereiken.

Bertens haar beste prestatie op Roland Garros blijft een plek in de halve finales in 2016. Vorig jaar strandde ze in de tweede ronde.

De pupil van Raemon Sluiter, die in mei nog in de finale stond van het grote graveltoernooi in Madrid, is op Roland Garros nog wel actief in het vrouwendubbelspel.