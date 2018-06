Bertens na spannende partij tegen Kerber uitgeschakeld op Roland Garros

Na een gelijkopgaande partij moest de als achttiende geplaatste Bertens in twee sets haar meerdere erkennen in de vier jaar oudere Kerber: 6-7 (4) en 6-7 (4)

De linkshandige Duitse is de voormalig nummer één van de wereld en tweevoudig Grand Slam-kampioene, maar gravel is niet haar favoriete ondergrond. Op Roland Garros kwam ze nooit verder dan de kwartfinale, terwijl ze bij de Australian Open, Wimbledon en de US Open al een keer in de finale stond.

Bertens is juist een specialist op gravel en de Wateringse liet deze week ook een goede indruk achter in de eerste twee rondes van het Grand Slam-toernooi in Parijs. Tegen de solide Kerber maakte ze echter te veel onnodige fouten (52) om de vierde ronde te bereiken.

Bertens' beste prestatie op Roland Garros blijft een plek in de halve finales in 2016. Vorig jaar strandde ze in de tweede ronde.

De pupil van Raemon Sluiter, die in mei nog in de finale stond van het grote graveltoernooi in Madrid, is op Roland Garros nog wel actief in het vrouwendubbelspel.

Gevecht

Twee jaar geleden stonden Bertens en Kerber tegenover elkaar in de eerste ronde van Roland Garros en toen trok de Nederlandse aan het langste eind in drie sets.

Dat was op dat moment een grote verrassing, omdat Bertens internationaal nog redelijk onbekend was en Kerber een paar maanden eerder de Australian Open had gewonnen. Inmiddels geldt Bertens als een van de beste graveltennissters op de WTA Tour en probeert Kerber zich na een dramatisch seizoen in 2017 terug te knokken naar de absolute top.

Kerber toonde zaterdag in een fraai gevecht van bijna twee uur op baan 1 weer de kwaliteiten die haar in 2016 de beste tennisster van de wereld maakten. De in Bremen geboren speelster haalde zoals altijd veel ballen terug, terwijl Bertens vaker voor de directe score probeerde te gaan.

Die tactiek leverde de Nederlandse nummer 22 van de wereld een aantal fraaie punten en liefst 39 winners op, maar haar foutenlast liep ook flink op. Bertens maakte 25 onnodige fouten meer dan Kerber en dat kostte haar uiteindelijk de partij.

In de tweede set brak Bertens haar tegenstander op 4-4, waardoor ze mocht serveren om er 1-1 in sets van te maken. De Wateringse leverde echter een matige opslaggame af, waarna ze in de tiebreak net als in de eerste set niet haar beste spel liet zien. Alle Nederlanders zijn nu uitgeschakeld in het enkelspel in Parijs.