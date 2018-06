Nadal wint op Roland Garros ook zeventiende duel met Gasquet

In zestien eerdere ontmoetingen wist de 31-jarige Gasquet nooit van de even oude Nadal te winnen. Zaterdag ging de Fransman voor eigen publiek kansloos ten onder.

Voor Nadal was het zijn 233e zege op een Grand Slam-toernooi, waarmee hij derde staat op de eeuwige ranglijst achter de in Parijs afwezige Roger Federer (332 zeges) en Novak Djokovic (243), die zich vrijdag al plaatste voor de achtste finales. Nadal staat op gelijke hoogte met de inmiddels 65-jarige Amerikaan Jimmy Connors.

Het is alweer drie jaar geleden dat Nadal voor het laatst een set verloor op Roland Garros. In 2016 ontbrak hij door een blessure, vorig jaar hoefde hij in zijn zeven duels die hem naar de eindzege leidden slechts 35 games af te staan en deze week sloeg de Spanjaard zich in straight sets langs Simone Bolelli en Guido Pella.

Nooit spannend

Gasquet, als 27e geplaatst in Parijs, kwam geen moment in de buurt van setwinst tegen de nummer één van de wereld. De Fransman wist maar 58 procent van de punten op eigen service te pakken, tegenover 84 procent voor Nadal op zijn eigen opslag.

In iedere set pakte Nadal een ruime voorsprong, zodat het nooit spannend werd. In de eerste set won Gasquet pas bij een 5-0 achterstand zijn eerste game, in de tweede en derde set kwam Nadal met 4-0 voor.

In de achtste finales neemt Nadal het op tegen Maximilian Marterer. De 22-jarige Duitser - die in de derde ronde met 6-2, 6-1 en 6-4 afrekende met de eveneens ongeplaatste Est Jürgen Zopp - is de nummer zeventig van de wereld en speelde nooit eerder tegen Nadal.

Cilic

Ook Marin Cilic plaatste zich voor de vierde ronde. De nummer drie van de plaatsingslijst had weinig moeite met de Amerikaan Steve Johnson: 6-3, 6-2 en 6-4.

De 1.98 meter lange Kroaat treft in de achtste finales de Italiaan Fabio Fognini, die eerder op de dag een vijfsetter nodig had tegen de Brit Kyle Edmund.

Juan Martin del Potro plaatste zich voor het eerst sinds 2012 voor de vierde ronde. De 29-jarige Argentijn was een maatje te groot voor de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas: 7-5, 6-4 en 6-1.

Schwartzman

Eerder op de dag plaatste een andere Argentijn zich voor het eerst voor de achtste finales. Diego Schwartzman zette Borna Coric eenvoudig aan de kant: 7-5, 6-3 en 6-3.

De 25-jarige Schwartzman is bij het Grand Slam-toernooi in Parijs als elfde geplaatst. De nummer twaalf van de wereldranglijst strandde vorig jaar in de derde ronde.

Voor een plaats in de kwartfinale neemt Schwartzman het op tegen Kevin Anderson. De als zesde geplaatste Zuid-Afrikaan won in vier sets van de Duitser Mischa Zverev: 6-1, 6-7 (3), 6-3 en 7-6 (4). Voor de 32-jarige Anderson is het de vierde keer dat hij in de vierde ronde van Roland Garros staat.

David Goffin versloeg publiekslieveling Gaël Monfils in een partij die vrijdag in de derde set moest worden afgebroken door de regen. Na bijna vier uur speeltijd won de als achtste geplaatste Belg zaterdag in vijf sets van de als 32e ingeschaalde Fransman: 6-7 (6), 6-3, 4-6, 7-5 en 6-3.

Goffin overleefde in de vierde set liefst vier wedstrijdpunten. Hij neemt het in de vierde ronde op tegen Marco Cecchinato, de Italiaanse nummer 72 van de wereld.