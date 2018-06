Halep verslaat gekwetste Petkovic, Sharapova maakt indruk in Parijs

Halep kwalificeerde zich voor het derde jaar op rij en voor de vierde keer in totaal voor de vierde ronde in Parijs. De nummer één van de wereld was in twee sets te sterk voor de niet fitte Andrea Petkovic: 7-5 en 6-0.

De ongeplaatste Duitse, die in haar carrière al regelmatig met blessures kampte, verstapte zich in de eerste game van de tweede set. Na een behandeling aan haar rechterbeen kon Petkovic door, maar ze kon niet meer goed bewegen en won amper nog een punt.

Halep, in 2014 en vorig jaar verliezend finaliste op Roland Garros, strijdt in de achtste finales met de als zestiende geplaatste Belgische Elise Mertens, die overtuigend afrekende met de als 24e ingeschaalde Australische Daria Gavrilova (6-3 en 6-1).

Sharapova

Tweevoudig Roland Garros-winnares Sharapova leek op voorhand een zware partij tegemoet te gaan tegen voormalig nummer één van de wereld Karolina Pliskova.

Op Court Philippe Chatrier had de Tsjechische, vorig jaar nog halvefinaliste in Parijs, echter nauwelijks een antwoord op de harde forehands van Sharapova. Binnen het uur benutte de 31-jarige Russische, nummer 30 van de wereldranglijst, haar eerste wedstrijdpunt: 6-2 en 6-1

Sharapova, die op Roland Garros haar derde Grand Slam-toernooi speelt sinds haar dopingschorsing van 15 maanden, neemt het in de volgende ronde op tegen de winnares van het duel tussen Serena Williams en Julia Görges.

Kvitova

Kvitova was een van de favorieten voor de titel in Parijs. Ze had dertien (gravel)wedstrijden op rij gewonnen (inclusief titels in Praag en Madrid), maar tegen Kontaveit stapte ze na ruim twee uur als verliezer van de baan: 7-6 (6) en 7-6 (4).

De als achtste geplaatste Kvitova had twee weken geleden in Madrid nog van Kontaveit gewonnen.

Kvitova kwam zaterdag snel met 3-1 voor in de eerste set, maar leverde vervolgens vier games op rij in. In de tiebreak sloeg de Tsjechische bij een 5-4 voorsprong een dubbele fout, waarna Kontaveit toesloeg op 7-6 en de eerste set won.

In de tweede set kwam Kvitova terug van een break achterstand, maar uiteindelijk moest ze in de tiebreak opnieuw haar meerdere erkennen in de mondiale nummer 24 uit Estland.

Kontaveit, die de Nederlander Glenn Schaap als coach heeft, neemt het in de vierde ronde op tegen Sloane Stephens. De Amerikaanse US Open-winnares was in drie sets te sterk voor Camila Giorgi uit Italië: 4-6, 6-1 en 8-6.

Muguruza

Garbiñe Muguruza voegde zich probleemloos bij de laatste zestien. De oud-winnares verloor slechts twee games tegen de Australische Samantha Stosur: 6-0 en 6-2.

De 24-jarige Spaanse benutte na iets meer dan een uur haar eerste wedstrijdpunt. Stosur, verliezend finalist in 2010, kwam er in de eerste set totaal niet aan te pas op Court Philippe Chatrier. De mondiale nummer negentig pakte slechts tien punten tegen de sterk spelende Muguruza.

In de tweede set herpakte Stosur zich even en kwam ze van een 2-0 achterstand terug tot 2-2. Daarna won Muguruza vier games op rij en daarmee de wedstrijd.

Muguruza, nummer drie van de wereldranglijst, neemt het bij de laatste zestien op tegen Lesia Tsurenko. De Oekraïense rekende verrassend in twee sets af met de Slowaakse Magdalena Rybarikova: 6-2 en 6-4.